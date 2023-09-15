Полиция прокомментировала стрельбу на улице в Батайске

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Ранее Telegram-каналы писали, что поссорились двое подвыпивших мужчин и один начал стрелять из пистолета по другому. На опубликованном видео был показан лежащий на земле человек, рядом с которым ходил мужчина и стрелял.
Теперь эту ситуацию прокомментировали в полиции и рассказали, что участник конфликта применил детский игрушечный пистолет с пластмассовыми пульками. Медицинская помощь никому не потребовалась.
«По данному факту проводится проверка, в ходе которой будет установлено обстоятельство и принято решение в соответствие с законодательством», — уточнили в управлении.
Ранее уголовное дело о стрельбе в Батайске по участнику СВО забрали из полиции. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.