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Updated Сегодня, 10:59

Полиция прокомментировала стрельбу на улице в Батайске

Полиция прокомментировала стрельбу на улице в Батайске

15 сентября 2023, 10:57
Фото: Jason Rogers/cc by 2.0/flickr.com
Полиция прокомментировала стрельбу на улице в Батайске
В Батайске мужчина во время конфликта применил детский игрушечный пистолет, сообщили в региональном УМВД.

Ранее Telegram-каналы писали, что поссорились двое подвыпивших мужчин и один начал стрелять из пистолета по другому. На опубликованном видео был показан лежащий на земле человек, рядом с которым ходил мужчина и стрелял.

Теперь эту ситуацию прокомментировали в полиции и рассказали, что участник конфликта применил детский игрушечный пистолет с пластмассовыми пульками. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Полиция прокомментировала стрельбу на улице в Батайске
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«По данному факту проводится проверка, в ходе которой будет установлено обстоятельство и принято решение в соответствие с законодательством», — уточнили в управлении.

Ранее уголовное дело о стрельбе в Батайске по участнику СВО забрали из полиции. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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