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Потерявшая в роддоме ребенка жительница Дона не согласна с результатом экспертиз

Потерявшая в роддоме ребенка жительница Дона не согласна с результатом экспертиз

15 сентября 2023, 13:58
Фото: 1MI
Потерявшая в роддоме ребенка жительница Дона не согласна с результатом экспертиз

Потерявшая ребенка мать в Ростовской области не согласна с итогом экспертиз

Результаты первых судмедэкспертиз по делу о смерти ребенка в роддоме Ростовской области появились в начале 2023 года. Однако мать ребенка — Людмилу Борзило, ознакомили с ними лишь в апреле. О выявленных несоответствиях в документах дончанка рассказала корреспонденту RostovGazeta.

Напомним, что жительница Орловского района Ростовской области Людмила Борзило семь лет назад в роддоме потеряла ребенка. Однако и тогда, и сейчас женщина уверена, что ее малыш жив.

Все эти годы Людмила взаимодействует с правоохранительными органами, надеясь подтвердить свои умозаключения. Была проведена эксгумация тела ребенка. Назначено проведение экспертиз. По некоторым уже известны результаты.

«Первая экспертиза по ДНК показала, что я являюсь матерью умершего ребенка», — говорит Людмила Борзило.

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Однако жительница Орловского района наблюдает очень странный факт. Согласно одной из экспертиз, кости ребенка оказались меньше по размеру, чем на ранее выполненном исследовании. А именно, они меньше, чем на результатах УЗИ, которое женщина делала за 11 недель до родов.

«Получается, что кости ребенка до родов были больше, чем при эксгумации? Как такое возможно?» — недоумевает собеседница.

Людмила подчеркивает, что сейчас семья ожидает результаты последней, сложной, экспертизы. Они появятся в начале 2024 года.

«Пятая экспертиза определит, каким родился ребенок. И здесь тоже возникают вопросы», — жительница Орловского района.«Пятая экспертиза определит, каким родился ребенок. И здесь тоже возникают вопросы», — жительница Орловского района.
«Пятая экспертиза определит, каким родился ребенок. И здесь тоже возникают вопросы», — жительница Орловского района.
Фото: 1MI

«Пятая экспертиза определит, каким родился ребенок. И здесь тоже возникают вопросы. По исследованиям УЗИ, я родила доношенного малыша 39-и недель. А первая экспертиза показала, что ребенку всего 35 недель. Якобы, он умер еще у меня в животе за несколько дней до родов. Но по имеющимся у меня документам, я никак не могла родить ребенка мертвым», — резюмирует жительница Орловского района.

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