Потерявшая в роддоме ребенка жительница Дона не согласна с результатом экспертиз

«Пятая экспертиза определит, каким родился ребенок. И здесь тоже возникают вопросы. По исследованиям УЗИ, я родила доношенного малыша 39-и недель. А первая экспертиза показала, что ребенку всего 35 недель. Якобы, он умер еще у меня в животе за несколько дней до родов. Но по имеющимся у меня документам, я никак не могла родить ребенка мертвым», — резюмирует жительница Орловского района.