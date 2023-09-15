Потерявшая в роддоме ребенка жительница Дона не согласна с результатом экспертиз

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Напомним, что жительница Орловского района Ростовской области Людмила Борзило семь лет назад в роддоме потеряла ребенка. Однако и тогда, и сейчас женщина уверена, что ее малыш жив.
Все эти годы Людмила взаимодействует с правоохранительными органами, надеясь подтвердить свои умозаключения. Была проведена эксгумация тела ребенка. Назначено проведение экспертиз. По некоторым уже известны результаты.
«Первая экспертиза по ДНК показала, что я являюсь матерью умершего ребенка», — говорит Людмила Борзило.
Однако жительница Орловского района наблюдает очень странный факт. Согласно одной из экспертиз, кости ребенка оказались меньше по размеру, чем на ранее выполненном исследовании. А именно, они меньше, чем на результатах УЗИ, которое женщина делала за 11 недель до родов.
«Получается, что кости ребенка до родов были больше, чем при эксгумации? Как такое возможно?» — недоумевает собеседница.
Людмила подчеркивает, что сейчас семья ожидает результаты последней, сложной, экспертизы. Они появятся в начале 2024 года.
«Пятая экспертиза определит, каким родился ребенок. И здесь тоже возникают вопросы. По исследованиям УЗИ, я родила доношенного малыша 39-и недель. А первая экспертиза показала, что ребенку всего 35 недель. Якобы, он умер еще у меня в животе за несколько дней до родов. Но по имеющимся у меня документам, я никак не могла родить ребенка мертвым», — резюмирует жительница Орловского района.
Ранее RostovGazeta сообщала, кто похитил пятилетнего ребенка в Ростове-на-Дону.