Появилось видео облавы на мигрантов на овощной базе в Ростовской области

Posted Сегодня, 16:59
Published Сегодня, 16:59
Modified Сегодня, 17:01
Updated Сегодня, 17:01
Сотрудники ФСБ накрыли фруктово-овощной склад с нелегальными мигрантами в Аксае. Задержаны 29 уроженцев стан Центральной Азии, из них 27 будут депортированы — у них не нашлось документов и разрешений на работу.
Правоохранительные органы составили десятки протоколов о незаконной работе мигрантов, нарушении правил въезда в страну и неповиновении сотрудникам полиции.
На видео с места событий видно, что среди задержанных есть и женщины. Telegram-канал «Че по Ростову?» пишет, что некоторые мигранты пытались угрожать и пререкаться с сотрудниками ФСБ.
Напомним, к ответственности привлекут и работодателей, которые незаконно трудоустроили мигрантов. Максимальное наказание для них составит штраф в 800 тысяч рублей.