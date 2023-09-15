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Сотрудники ФСБ накрыли овощной склад с нелегальными мигрантами в Ростовской области

Появилось видео облавы на мигрантов на овощной базе в Ростовской области

15 сентября 2023, 16:59
Фото: 1MI
Сотрудники ФСБ накрыли овощной склад с нелегальными мигрантами в Ростовской области
Сотрудники ФСБ накрыли овощной склад с десятками нелегальных мигрантов в Ростовской области, видео их задержания публикует Telegram-канал «Че по Ростову?».

Сотрудники ФСБ накрыли фруктово-овощной склад с нелегальными мигрантами в Аксае. Задержаны 29 уроженцев стан Центральной Азии, из них 27 будут депортированы — у них не нашлось документов и разрешений на работу.

Правоохранительные органы составили десятки протоколов о незаконной работе мигрантов, нарушении правил въезда в страну и неповиновении сотрудникам полиции.

Сотрудники ФСБ накрыли овощной склад с нелегальными мигрантами в Ростовской области
Видео: 1MI

На видео с места событий видно, что среди задержанных есть и женщины. Telegram-канал «Че по Ростову?» пишет, что некоторые мигранты пытались угрожать и пререкаться с сотрудниками ФСБ.

Напомним, к ответственности привлекут и работодателей, которые незаконно трудоустроили мигрантов. Максимальное наказание для них составит штраф в 800 тысяч рублей.

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