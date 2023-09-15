Появилось видео пожара на складе на рынке «Алмаз» в Ростове

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Склад со строительными материалами полыхнул в Ростове на рынке «Алмаз». Столб дыма и огня виден за несколько километров от эпицентра пожара. Огонь, как пишет Don Mash, распространился на здание, расположенное по соседству.
На место происшествия прибыли пожарные, газовики и электрики. Пожару присвоен второй ранг сложности.
В МЧС обстоятельства происшествия никак не комментируют. О причинах инцидента и пострадавших пока ничего не известно.
Информация уточняется.
Отметим, что в районе «Алмаза» уже образовалась многокилометровая пробка.