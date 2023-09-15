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Published Сегодня, 14:56

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Updated Сегодня, 14:58

Появилось видео пожара на складе на рынке «Алмаз» в Ростове

Появилось видео пожара на складе на рынке «Алмаз» в Ростове

15 сентября 2023, 14:56
Фото: 1MI
Появилось видео пожара на складе на рынке «Алмаз» в Ростове
Склад загорелся на автомобильном рынке «Алмаз» в Ростове, в социальных сетях очевидцы делятся кадрами с места событий.

Склад со строительными материалами полыхнул в Ростове на рынке «Алмаз». Столб дыма и огня виден за несколько километров от эпицентра пожара. Огонь, как пишет Don Mash, распространился на здание, расположенное по соседству.

Склад строительных материалов горит в Ростове в районе рынка «Алмаз»
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Появилось видео пожара на складе на рынке «Алмаз» в Ростове
Видео: ТГ канал Дон Мэш

На место происшествия прибыли пожарные, газовики и электрики. Пожару присвоен второй ранг сложности.

В МЧС обстоятельства происшествия никак не комментируют. О причинах инцидента и пострадавших пока ничего не известно.

Информация уточняется.

Отметим, что в районе «Алмаза» уже образовалась многокилометровая пробка.

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