Раненые бойцы пожаловались на «вековую» грязь в военном госпитале в Новочеркасске

Posted Сегодня, 18:48
Published Сегодня, 18:48
Modified Сегодня, 18:50
Updated Сегодня, 18:50
Пациенты военного госпиталя в Новочеркасске пожаловались на ужасное состояние душевых для раненых военнослужащих. Помещение, скорее, напоминает аварийный подвал, нежели ванную комнату.
На кадрах видно, что в душевой отсутствует часть стены, местами отходит плитка. В пол впиталась «вековая» грязь и плесень. Кабинки не разделены перегородками. Авторы видео утверждают, что заниматься в таком помещении вопросами гигиены, мягко говоря, небезопасно.
Ранее раненый на СВО ростовский танкист остался без компенсации после увольнения.