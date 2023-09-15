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Published Сегодня, 18:48

Modified Сегодня, 18:50

Updated Сегодня, 18:50

Пациенты Новочеркасского военного госпиталя ужаснулись видом душевых в медучреждении

Раненые бойцы пожаловались на «вековую» грязь в военном госпитале в Новочеркасске

15 сентября 2023, 18:48
Фото: 1MI
Пациенты Новочеркасского военного госпиталя ужаснулись видом душевых в медучреждении

Пациенты пожаловались на жуткие душевые в военном госпитале в Новочеркасске

Пациенты Новочеркасского военного госпиталя в Ростовской области ужаснулись видом душевых в медучреждении, видео оттуда они выложили в социальных сетях.

Пациенты военного госпиталя в Новочеркасске пожаловались на ужасное состояние душевых для раненых военнослужащих. Помещение, скорее, напоминает аварийный подвал, нежели ванную комнату.

Пациенты Новочеркасского военного госпиталя ужаснулись видом душевых в медучреждении
Видео: 1MI

На кадрах видно, что в душевой отсутствует часть стены, местами отходит плитка. В пол впиталась «вековая» грязь и плесень. Кабинки не разделены перегородками. Авторы видео утверждают, что заниматься в таком помещении вопросами гигиены, мягко говоря, небезопасно.

Ранее раненый на СВО ростовский танкист остался без компенсации после увольнения.

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