Раненые бойцы пожаловались на «вековую» грязь в военном госпитале в Новочеркасске

На кадрах видно, что в душевой отсутствует часть стены, местами отходит плитка. В пол впиталась «вековая» грязь и плесень. Кабинки не разделены перегородками. Авторы видео утверждают, что заниматься в таком помещении вопросами гигиены, мягко говоря, небезопасно.