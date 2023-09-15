Рехаб для наркозависимых детей хотят построить в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Во время заседания губернатор затронул тему медико-социальной реабилитации для детей. Пока такая помощь доступна только в столице и Подмосковье.
Глава Минздрава региона Юрий Кобзев сообщил, что в поселке Каратаево выделили участок земли под строительство реабилитационного центра. Однако сейчас необходима проектная документация.
Губернатор поручил министерству подготовить информацию о структуре центра, обоснование по его созданию и предложения по проектированию. По его словам, эту тему закрывать нельзя.
«Пока нет действенных и эффективных мер. Я должен видеть активность органов власти для решения сложившейся проблемы», — заявил губернатор.
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