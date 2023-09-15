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Рехаб для наркозависимых детей хотят построить в Ростовской области

Рехаб для наркозависимых детей хотят построить в Ростовской области

15 сентября 2023, 07:29
Фото: 1MI
Рехаб для наркозависимых детей хотят построить в Ростовской области
В Ростовской области рассмотрят вопрос строительства реабилитационного центра для детей-наркоманов, сообщили в правительстве региона.

Во время заседания губернатор затронул тему медико-социальной реабилитации для детей. Пока такая помощь доступна только в столице и Подмосковье.

Глава Минздрава региона Юрий Кобзев сообщил, что в поселке Каратаево выделили участок земли под строительство реабилитационного центра. Однако сейчас необходима проектная документация.

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Губернатор поручил министерству подготовить информацию о структуре центра, обоснование по его созданию и предложения по проектированию. По его словам, эту тему закрывать нельзя.

«Пока нет действенных и эффективных мер. Я должен видеть активность органов власти для решения сложившейся проблемы», — заявил губернатор.

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