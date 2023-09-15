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Published Сегодня, 04:43

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Updated Сегодня, 04:48

Резкое похолодание до 18 градусов придет в Ростов-на-Дону с 16 сентября

Резкое похолодание до 18 градусов придет в Ростов-на-Дону с 16 сентября

15 сентября 2023, 04:43
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на предстоящих выходных может резко похолодать, сообщили в Гидрометцентре.

В пятницу синоптики обещают дождливую погоду, а температура составит 21 градус. Ночью она может опуститься до 13 градусов и осадки сохранятся.

В субботу днем столбики термометров покажут 18 градусов, снова ожидается дождливая погода. Однако в воскресенье осадки прекратятся, а температура поднимется до 22 градуса.

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В дальнейшем температура продолжит расти, к среде, 20 сентября, она составит 25 градусов. Осадков на следующей неделе не ожидается.

Ранее в Ростове из-за сильного ветра ветви дерева рухнули на припаркованные автомобили 12 августа.

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