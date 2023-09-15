Родителей-алкоголиков осудят за смерть двоих детей в пожаре Ростовской области

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
В Белокалитвинском районе передадут в суд дело о гибели в пожаре двух детей. Обвиняемыми по делу проходят родители малышей. Помимо погибших, на иждивении у супругов были еще трое детей.
Сама трагедия произошла в феврале этого года в хуторе Ленина. В доме обвиняемых находилась растопленная теплоёмкая печь. Будучи пьяными, родители ушли гулять, заперев детей снаружи. У малышей не было ключей и средств связи, они остались одни без возможности выбраться из дома или позвать на помощь.
Вскоре внутри вспыхнул пожар. Дети в возрасте трех и пяти лет в нем погибли. Другие трое малышей были госпитализированы.
Сейчас расследование дела подошло к концу. Судьбу нерадивых родителей теперь решит суд.
Напомним, происшествие вызвало большой общественный резонанс. RostovGazeta подробно рассказывала об инциденте.