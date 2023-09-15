rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

Родителей-алкоголиков осудят за смерть двоих детей в пожаре Ростовской области

Родителей-алкоголиков осудят за смерть двоих детей в пожаре Ростовской области

15 сентября 2023, 13:08
Фото: pxhere.com
Родителей-алкоголиков осудят за смерть двоих детей в пожаре Ростовской области
В Белой Калитве завершилось расследование гибели двух детей в пожаре, рассказали в Следкоме Ростовской области.

В Белокалитвинском районе передадут в суд дело о гибели в пожаре двух детей. Обвиняемыми по делу проходят родители малышей. Помимо погибших, на иждивении у супругов были еще трое детей.

Сама трагедия произошла в феврале этого года в хуторе Ленина. В доме обвиняемых находилась растопленная теплоёмкая печь. Будучи пьяными, родители ушли гулять, заперев детей снаружи. У малышей не было ключей и средств связи, они остались одни без возможности выбраться из дома или позвать на помощь.

Вскоре внутри вспыхнул пожар. Дети в возрасте трех и пяти лет в нем погибли. Другие трое малышей были госпитализированы.

Двое детей погибли и трое пострадали при пожаре в Ростовской области 21 февраля
Узнать подробнее

Сейчас расследование дела подошло к концу. Судьбу нерадивых родителей теперь решит суд.

Напомним, происшествие вызвало большой общественный резонанс. RostovGazeta подробно рассказывала об инциденте.

Читайте также:
Двое детей погибли и трое пострадали при пожаре в Ростовской области 21 февраляПрокуратура начала проверку после гибели маленьких детей в Ростовской областиВ Ростовской области тушат пожары, стоят в пробках и ждут нашествия креветок
#Общество#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дети#Пожар#Происшествие#Белокалитвинский район#Уголовное дело#Следственное управление СК РФ по Ростовской области
Подпишитесь
«Ценам позволяют расти»: что происходит с бензином в Ростовской области
Сегодня, 10:28
ФСБ накрыла овощной склад с нелегальными мигрантами в Ростовской области
Сегодня, 10:22
Житель Батайска получил ранение во время стрельбы на улице
Сегодня, 10:21
Ростовский депутат Бородай отнес блогера Даню Милохина к виду биологических отходов
Сегодня, 09:55
Огромные медузы угрожают рыбам в Ростовской области
Сегодня, 09:30
Ростовчанам рассказали, почему они покрываются волдырями и чешутся
Сегодня, 08:59