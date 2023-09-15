Родителей-алкоголиков осудят за смерть двоих детей в пожаре Ростовской области

Сама трагедия произошла в феврале этого года в хуторе Ленина. В доме обвиняемых находилась растопленная теплоёмкая печь. Будучи пьяными, родители ушли гулять, заперев детей снаружи. У малышей не было ключей и средств связи, они остались одни без возможности выбраться из дома или позвать на помощь.