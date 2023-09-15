Ростов сковали 8-балльные пробки из-за дождя и пожара 15 сентября

Posted Сегодня, 16:57
Published Сегодня, 16:57
Modified Сегодня, 16:59
Updated Сегодня, 16:59
Вечер пятницы в Ростове выдался весьма насыщенным. Пока на Западном и Северном лил дождь, на окраине города, у рынка «Алмаз» загорелся склад со стройматериалами. Из-за его тушения огромные пробки образовались на проспекте Шолохова и Новочеркасском шоссе.
Также движение затруднено почти на всех центральных улицах, улицах Малиновского, Таганрогской и на проспекте Сиверса.
Сейчас пробки в городе оцениваются в восемь баллов.
Напомним, также в городе значительно подорожало такси.