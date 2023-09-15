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Published Сегодня, 16:57

Modified Сегодня, 16:59

Updated Сегодня, 16:59

В центре и на выезде из Ростова образовались огромные заторы

Ростов сковали 8-балльные пробки из-за дождя и пожара 15 сентября

15 сентября 2023, 16:57
Фото: 1MI
В центре и на выезде из Ростова образовались огромные заторы
В центре и на выезде из Ростова образовались огромные заторы, сообщает сервис «Яндекс. Карты».

Вечер пятницы в Ростове выдался весьма насыщенным. Пока на Западном и Северном лил дождь, на окраине города, у рынка «Алмаз» загорелся склад со стройматериалами. Из-за его тушения огромные пробки образовались на проспекте Шолохова и Новочеркасском шоссе.

Также движение затруднено почти на всех центральных улицах, улицах Малиновского, Таганрогской и на проспекте Сиверса.

Многокилометровые пробки образовались в Ростове из-за пожара на рынке «Алмаз»
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Сейчас пробки в городе оцениваются в восемь баллов.

Напомним, также в городе значительно подорожало такси.

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