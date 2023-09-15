Ростовчанам предложили выбрать цветовую гамму для новых скоростных трамваев

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
В Ростове решили выбрать единое цветовое оформление для будущих скоростных трамваев. Инфраструктура для них сейчас строится в городе. Известно, что власти закупят 76 трамваев, а также реконструируют еще 30 вагонов.
Жителям Ростова предложили выбрать цветовую гамму трамваев. На выбор дано три варианта: полностью красный, голубой с белым верхом и полностью белый.
Опрос завершится 24 сентября. Пока что в нем никто не проголосовал.
Ранее сообщалось, что в Ростове над загруженными улицами собираются построить трамвайные эстакады.