rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:58

Published Сегодня, 13:58

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

Ростовчанам предложили выбрать цветовую гамму для новых скоростных трамваев

Ростовчанам предложили выбрать цветовую гамму для новых скоростных трамваев

15 сентября 2023, 13:58
Фото: ar.rostov-gorod.ru
Ростовчанам предложили выбрать цветовую гамму для новых скоростных трамваев
Жители Ростова могут выбрать цветовое оформление для новых скоростных трамваев, голосование проходит на портале «Активный ростовчанин».

В Ростове решили выбрать единое цветовое оформление для будущих скоростных трамваев. Инфраструктура для них сейчас строится в городе. Известно, что власти закупят 76 трамваев, а также реконструируют еще 30 вагонов.

Жителям Ростова предложили выбрать цветовую гамму трамваев. На выбор дано три варианта: полностью красный, голубой с белым верхом и полностью белый.

Жителям Ростова предложили выбрать цветовую гамму трамваев. На выбор дано три варианта: полностью красный, голубой с белым верхом и полностью белый.Жителям Ростова предложили выбрать цветовую гамму трамваев. На выбор дано три варианта: полностью красный, голубой с белым верхом и полностью белый.
Жителям Ростова предложили выбрать цветовую гамму трамваев. На выбор дано три варианта: полностью красный, голубой с белым верхом и полностью белый.Жителям Ростова предложили выбрать цветовую гамму трамваев. На выбор дано три варианта: полностью красный, голубой с белым верхом и полностью белый.
Жителям Ростова предложили выбрать цветовую гамму трамваев. На выбор дано три варианта: полностью красный, голубой с белым верхом и полностью белый.
Фото: ar.rostov-gorod.ru
Новая трамвайная сеть появится в Левенцовке в Ростове-на-Дону в 2023 году
Узнать подробнее

Опрос завершится 24 сентября. Пока что в нем никто не проголосовал.

Ранее сообщалось, что в Ростове над загруженными улицами собираются построить трамвайные эстакады.

Читайте также:
Схему движения для общественного транспорта поменяют в Ростове в День городаЖители Ростова потребовали запретить электросамокатыРостовчане вынуждены идти домой пешком с детьми из-за нехватки автобусов вечером
#Общество#Город#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общественный транспорт в Ростове#Опросы общественного мнения в Ростове#Ростов#Трамваи#Трехсекционные трамваи
Подпишитесь
«Ценам позволяют расти»: что происходит с бензином в Ростовской области
Сегодня, 10:28
ФСБ накрыла овощной склад с нелегальными мигрантами в Ростовской области
Сегодня, 10:22
Житель Батайска получил ранение во время стрельбы на улице
Сегодня, 10:21
Ростовский депутат Бородай отнес блогера Даню Милохина к виду биологических отходов
Сегодня, 09:55
Огромные медузы угрожают рыбам в Ростовской области
Сегодня, 09:30
Ростовчанам рассказали, почему они покрываются волдырями и чешутся
Сегодня, 08:59