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Published Сегодня, 08:59

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Updated Сегодня, 09:09

Ростовчанам рассказали, почему они покрываются волдырями

Ростовчанам рассказали, почему они покрываются волдырями и чешутся

15 сентября 2023, 08:59
Фото: pxhere.com
Ростовчанам рассказали, почему они покрываются волдырями
Жители Ростова-на-Дону начали жаловаться на появившуюся у них крапивницу, сообщают СМИ.

По информации Big-rostov, у ростовчан на теле появляются волдыри, которые сильно чешутся. А медицинские препараты помогают только на время.

Издание проконсультировалось с медицинскими специалистами, которые назвали несколько возможных причин — от реакции на продукты питания до гельминтоза и аллергии на пыльцу растений. Также были предположения, что это могут быть последствия укусов комаров.

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«В этом году в городе появились странные комары, так как они мельче, чем обычно. Эти насекомые практически не пищат, поэтому не слышно, как они подлетают. Кроме того, они могут пролезать в щели в форточках и сетках на окнах», — говорится в публикации.

Но официальной информации о проблемах со здоровьем у горожан не поступало, она уточняется.

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