Ростовчанам рассказали, почему они покрываются волдырями и чешутся

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
По информации Big-rostov, у ростовчан на теле появляются волдыри, которые сильно чешутся. А медицинские препараты помогают только на время.
Издание проконсультировалось с медицинскими специалистами, которые назвали несколько возможных причин — от реакции на продукты питания до гельминтоза и аллергии на пыльцу растений. Также были предположения, что это могут быть последствия укусов комаров.
«В этом году в городе появились странные комары, так как они мельче, чем обычно. Эти насекомые практически не пищат, поэтому не слышно, как они подлетают. Кроме того, они могут пролезать в щели в форточках и сетках на окнах», — говорится в публикации.
Но официальной информации о проблемах со здоровьем у горожан не поступало, она уточняется.
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