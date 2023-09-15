rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:55

Published Сегодня, 09:55

Modified Сегодня, 09:58

Updated Сегодня, 09:58

Ростовский депутат Бородай заявил, что блогер Милохин из вида биологических отходов

Ростовский депутат Бородай отнес блогера Даню Милохина к виду биологических отходов

15 сентября 2023, 09:55
Фото: Okras/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Ростовский депутат Бородай заявил, что блогер Милохин из вида биологических отходов
Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай заявил, что блогер Даня Милохин предатель и ему нужно закрыть въезд в страну, говорится на сайте парламентария.

Он рассказал, что Милохина критикуют за проукраинские высказывания, а глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предложила отправить его в армию. После этого блогер покинул Россию.

Бородай заявил, что в армии Милохин не пригодится, так как «там предатели не нужны». По словам депутата, место блогера в Киеве.

Ростовский депутат Бородай рассказал, как нужно отвечать на атаки БПЛА Украины
Узнать подробнее

«Ему конкретно стоило бы запретить въезд в Россию. Персонажа, которого зовут Даня Милохин, расцениваю как представителя другого биологического вида — вида биологических отходов. Зачем ему быть тут? Пусть отходы будут где-то в другом месте», — пишет Бородай.

Ранее депутат рассказал, как нужно отвечать на атаки БПЛА Украины.

Читайте также:
Ростовский депутат Бородай рассказал, как нужно отвечать на атаки БПЛА УкраиныРостовский депутат Бородай предложил арестовать и судить звезд, поддерживающих ВСУСтали известны подробности обстрела, в котором пострадал ростовский депутат Бородай
#Россия#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Блогер#Бородай#Украина#Армия#Киев#Госдума#БПЛА#Последние новости Ростова на сегодня#Депутат#Александр Бородай#Ростов#Атаки#Отходы#Страна
Подпишитесь
«Ценам позволяют расти»: что происходит с бензином в Ростовской области
Сегодня, 10:28
ФСБ накрыла овощной склад с нелегальными мигрантами в Ростовской области
Сегодня, 10:22
Житель Батайска получил ранение во время стрельбы на улице
Сегодня, 10:21
Огромные медузы угрожают рыбам в Ростовской области
Сегодня, 09:30
Ростовчанам рассказали, почему они покрываются волдырями и чешутся
Сегодня, 08:59