Ростовский депутат Бородай отнес блогера Даню Милохина к виду биологических отходов

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Он рассказал, что Милохина критикуют за проукраинские высказывания, а глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предложила отправить его в армию. После этого блогер покинул Россию.
Бородай заявил, что в армии Милохин не пригодится, так как «там предатели не нужны». По словам депутата, место блогера в Киеве.
«Ему конкретно стоило бы запретить въезд в Россию. Персонажа, которого зовут Даня Милохин, расцениваю как представителя другого биологического вида — вида биологических отходов. Зачем ему быть тут? Пусть отходы будут где-то в другом месте», — пишет Бородай.
Ранее депутат рассказал, как нужно отвечать на атаки БПЛА Украины.