Ростовский депутат Бородай отнес блогера Даню Милохина к виду биологических отходов

«Ему конкретно стоило бы запретить въезд в Россию. Персонажа, которого зовут Даня Милохин, расцениваю как представителя другого биологического вида — вида биологических отходов. Зачем ему быть тут? Пусть отходы будут где-то в другом месте», — пишет Бородай.