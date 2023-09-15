Склад строительных материалов горит в Ростове в районе рынка «Алмаз»

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
Склад строительных материалов загорелся в Ростове в районе рынка «Алмаз». Дым от огня виден за несколько километров от эпицентра пожара.
В МЧС обстоятельства инцидента пока не комментируют. Машин пожарных на кадрах очевидцев тоже не видно. О пострадавших не сообщается.
Отметим, что в районе «Алмаза» уже образовалась многокилометровая пробка.
Информация о происшествии уточняется.
Тем временем на Западном и Северном в Ростове идет дождь. Ливни обещают в городе на все выходные.