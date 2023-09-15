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Склад строительных материалов горит в Ростове в районе рынка «Алмаз»

Склад строительных материалов горит в Ростове в районе рынка «Алмаз»

15 сентября 2023, 14:47
Фото: 1MI
Склад строительных материалов горит в Ростове в районе рынка «Алмаз»
В Ростове крупный пожар произошел в районе рынка «Алмаз», сообщают в социальных сетях очевидцы.

Склад строительных материалов загорелся в Ростове в районе рынка «Алмаз». Дым от огня виден за несколько километров от эпицентра пожара.

В МЧС обстоятельства инцидента пока не комментируют. Машин пожарных на кадрах очевидцев тоже не видно. О пострадавших не сообщается.

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Отметим, что в районе «Алмаза» уже образовалась многокилометровая пробка.

Информация о происшествии уточняется.

Тем временем на Западном и Северном в Ростове идет дождь. Ливни обещают в городе на все выходные.

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