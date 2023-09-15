Скульптор Намдаков презентовал новую работу на алтайском курорте Сбера «Манжерок»

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
Как сообщает lenta.ru, в пятизвездочном отеле курорта выставлено 13 творений автора. Презентуя данную экспозицию, Намдаков в первый раз представил новую работу «Дракон».
Даши Намдаков в своей речи назвал Алтай «божественным местом, центром Вселенной». Он считает, что именно этот уголок России отличается выдающейся культурой и цивилизацией. Скульптор оценил и сам курорт «Манжерок», заявив о важности такого нового объекта для страны. Намдаков поблагодарил Сбер за крайне внимательное отношение к этой земле и культуре. Он отметил, что представленная на курорте коллекция небольшая, но достаточно значимая, особенно потому, что ее удалось представить на родине — в Сибири. «Это самая ответственная моя выставка, ведь проще всего делать выставки где-нибудь за границей, где тебя никто не знает. А здесь все тебя знают, и это огромная ответственность», — добавил скульптор.
Выставка будет проходить до 10 декабря. Она является первой в ряду выставочных проектов, которые планируется провести на курорте. Согласно комментарию организаторов, «Манжерок» в скором времени станет не только местом для активного спорта и отдыха, но и объединяющим творческих людей мультикультурным пространством.
Открытие выставки прокомментировал председатель правления Сбербанка Герман Греф. Он назвал ее значимым культурным событием не только для Алтая, но и для него лично. По словам Грефа, он давно знаком с Даши и имеет в своей личной коллекции несколько его работ. Председатель правления банка назвал скульптора и художника одаренным человеком, буквально поцелованным Богом, так как он способен создавать уникальные, не имеющие аналогов творения, которые заставляют думать и вызывают неподдельные эмоции. «Очень важно, что здесь, на Алтае, будут его работы. Он не первый раз на Алтае и так же, как и все мы, ощущает великую энергетику этих мест. И обычно, проходя через творчество конкретного человека, это выражается в предметах, которые даже сложно предсказать в момент ощущения этой самой энергетики. Я благодарю Даши за то, что он прилетел и выставил свои работы, и поздравляю всех с открытием такой замечательной выставки», — добавил Греф.
Творчество Намдакова славится своим восточным колоритом, художника вдохновляют на творчество традиции кочевых народов, но он использует и современные символы. Творения скульптора получили большую популярность на Востоке и Западе, они неоднократно экспонировались в разных уголках и нашей страны. Он является автором монументальных скульптурных комплексов, таких как «Центр Азии» в Туве, «Ханшаим» в Казахстане, «Хранительница» и «Казан» в Татарстане, «Золотая Шория» в Кемеровской области. Работы Даши Намдакова выставлены в Государственном Эрмитаже, Московском музее современного искусства, Третьяковской галерее, музеях Китая, США, Великобритании, Франции, Италии и ряде других стран.