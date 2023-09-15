Скульптор Намдаков презентовал новую работу на алтайском курорте Сбера «Манжерок»

Открытие выставки прокомментировал председатель правления Сбербанка Герман Греф. Он назвал ее значимым культурным событием не только для Алтая, но и для него лично. По словам Грефа, он давно знаком с Даши и имеет в своей личной коллекции несколько его работ. Председатель правления банка назвал скульптора и художника одаренным человеком, буквально поцелованным Богом, так как он способен создавать уникальные, не имеющие аналогов творения, которые заставляют думать и вызывают неподдельные эмоции. «Очень важно, что здесь, на Алтае, будут его работы. Он не первый раз на Алтае и так же, как и все мы, ощущает великую энергетику этих мест. И обычно, проходя через творчество конкретного человека, это выражается в предметах, которые даже сложно предсказать в момент ощущения этой самой энергетики. Я благодарю Даши за то, что он прилетел и выставил свои работы, и поздравляю всех с открытием такой замечательной выставки», — добавил Греф.