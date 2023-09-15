Службы Ростова перевели в режим повышенной готовности

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
В Ростове прогнозируется ухудшение погоды на предстоящих выходных. Ливни с градом и грозами будут идти в городе до 18 сентября. Для оперативного устранения последствий непогоды власти перевели городские и экстренные службы в режим повышенной готовности.
«Несмотря на то, что по прогнозам основной удар стихии придется на ночное время, просим ростовчан соблюдать осторожность», — говорит в сообщении властей.
Ранее в ГИБДД предупредили об опасностях на дорогах в Ростовской области из-за непогоды.