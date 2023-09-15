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Published Сегодня, 13:30

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Updated Сегодня, 13:32

Из-за ливней с градом службы Ростова перевели в режим повышенной готовности

Службы Ростова перевели в режим повышенной готовности

15 сентября 2023, 13:30
Фото: pxhere.com
Из-за ливней с градом службы Ростова перевели в режим повышенной готовности
Экстренные службы Ростова переведены в режим повышенной готовности из-за надвигающейся непогоды, сообщили в администрации города.

В Ростове прогнозируется ухудшение погоды на предстоящих выходных. Ливни с градом и грозами будут идти в городе до 18 сентября. Для оперативного устранения последствий непогоды власти перевели городские и экстренные службы в режим повышенной готовности.

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«Несмотря на то, что по прогнозам основной удар стихии придется на ночное время, просим ростовчан соблюдать осторожность», — говорит в сообщении властей.

Ранее в ГИБДД предупредили об опасностях на дорогах в Ростовской области из-за непогоды.

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