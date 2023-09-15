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Updated Сегодня, 07:27

Сотрудничество между ФОМС и фондом «Защитники Отечества» направлено на ветеранов СВО

Сотрудничество между ФОМС и фондом «Защитники Отечества» направлено на ветеранов СВО

15 сентября 2023, 07:27
Фото: Пресс-служба ФОМС
Федеральный фонд ОМС и государственный фонд «Защитники Отечества» подписали соглашение о сотрудничестве при организации медицинской помощи и медицинской реабилитации ветеранов СВО.

Оно станет частью общей системы ОМС для ветеранов боевых действий, принимавших участие в спецоперации, и членов их семей.

Подписавшие соглашение стороны должны будут взаимодействовать как организационно, так и методически, информационно, а также оказывать практическую и консультационную взаимопомощь. Документ станет основой для разработки и заключения региональных соглашений между территориальными фондами ОМС и филиалами фонда «Защитники Отечества», передает regnum.ru.

Как отметил председатель ФОМС Илья Баланин, стороны должны содействовать в обеспечении доступности медицинских услуг и координации процесса лечения и реабилитации, чтобы бойцы СВО могли вернуться к нормальной жизни.

Медицинская реабилитация — это очень важная составляющая программы государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи гражданам на текущий год, а также на плановые периоды 2024 и 2025 годов. В рамках реабилитационных мероприятий в 2023 году для застрахованных в системе ОМС предусмотрено 983,8 тысячи случаев госпитализации в круглосуточные стационары, из них 200 тысяч — для участников специальной военной операции. Кроме этого, предусматривается 60 тысяч случаев госпитализации в федеральные медицинские организации.

Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила, что количество обращений от ветеранов будет расти и в фонде это понимают, поэтому команда должна быть готова расширять возможности оказания медпомощи и реабилитации, при этом не забывая о человеческих ценностях и живом общении.

Отмечается, что, согласно Федеральному закону № 326-ФЗ, военнослужащие и лица, приравненные к ним, не являются застрахованными в системе ОМС. Таким образом, оказание медицинской реабилитации за счет средств ОМС осуществляется только застрахованным демобилизованным участникам СВО.

#Общество
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