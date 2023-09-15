Сотрудничество между ФОМС и фондом «Защитники Отечества» направлено на ветеранов СВО

Медицинская реабилитация — это очень важная составляющая программы государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи гражданам на текущий год, а также на плановые периоды 2024 и 2025 годов. В рамках реабилитационных мероприятий в 2023 году для застрахованных в системе ОМС предусмотрено 983,8 тысячи случаев госпитализации в круглосуточные стационары, из них 200 тысяч — для участников специальной военной операции. Кроме этого, предусматривается 60 тысяч случаев госпитализации в федеральные медицинские организации.