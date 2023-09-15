Стала известна причина большого количества полицейских на улицах Шахт

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Ранее местные жители сообщили о большом количестве правоохранителей, которые вышли на улицы города. Они говорили, что заметили полицейских, а также патрульные машины в поселке ГРЭС, Сидоровка, Артем и в районе переулка Новочеркасский.
«Местных жителей напугало большое количество полицейских и они пытались понять причину. Оказалось, что причиной является оперативно-профилактическое мероприятие», — пишет издание.
Однако других подробностей этого мероприятия на данный момент нет. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее в Сети появились кадры взрыва пиротехники, напугавшего ростовчан. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.