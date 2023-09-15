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Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

Стала известна причина большого количества полицейских на улицах Шахт

Стала известна причина большого количества полицейских на улицах Шахт

15 сентября 2023, 13:05
Стала известна причина большого количества полицейских на улицах Шахт
В Шахтах Ростовской области большое количество полицейских на улице связано с оперативно-профилактическим мероприятием, сообщает «Онлайн — газета КВУ города Шахты».

Ранее местные жители сообщили о большом количестве правоохранителей, которые вышли на улицы города. Они говорили, что заметили полицейских, а также патрульные машины в поселке ГРЭС, Сидоровка, Артем и в районе переулка Новочеркасский.

«Местных жителей напугало большое количество полицейских и они пытались понять причину. Оказалось, что причиной является оперативно-профилактическое мероприятие», — пишет издание.

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Ранее местные жители сообщили о большом количестве правоохранителей, которые вышли на улицы города.Ранее местные жители сообщили о большом количестве правоохранителей, которые вышли на улицы города.
Ранее местные жители сообщили о большом количестве правоохранителей, которые вышли на улицы города.
Фото: kvu.su

Однако других подробностей этого мероприятия на данный момент нет. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее в Сети появились кадры взрыва пиротехники, напугавшего ростовчан. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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