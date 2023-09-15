rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:36

Published Сегодня, 15:36

Modified Сегодня, 15:38

Updated Сегодня, 15:38

В Ростове из-за дождя и повышенного спроса поднялись цены на такси

Такси в Ростове подорожало в два раза из-за ливня и пробок 15 сентября

15 сентября 2023, 15:36
Фото: 1MI
В Ростове из-за дождя и повышенного спроса поднялись цены на такси
В Ростове из-за дождя и повышенного спроса поднялись цены на такси, сообщает «Яндекс. Go».

Такси в Ростове значительно подорожало из-за дождя и сильных пробок. Последние в том числе спровоцированы крупным пожаром на рынке «Алмаз». Сейчас загруженность дорог оценивается в девять баллов. Большой спрос сформировал и высокие цены.

Многокилометровые пробки образовались в Ростове из-за пожара на рынке «Алмаз»
Узнать подробнее

Так, поездка в пределах одного района составляет сейчас порядка 400 рублей. Чтобы добраться в центр города, нужно отдать не меньше 500 рублей. Поездка с Западного на Сельмаш обойдется в районе 900 рублей. Жителям же Батайска за поездку в Ростов придется отдать 500 рублей.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала о пробках в городе из-за пожара на рынке «Алмаз».

Читайте также:
Появилось видео пожара на складе на рынке «Алмаз» в РостовеСклад строительных материалов горит в Ростове в районе рынка «Алмаз»Службы Ростова перевели в режим повышенной готовности
#Город#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Батайск#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Цены на такси в Ростове
Подпишитесь
В Ростовской области беспокоятся за наркозависимых детей и чешутся от жутких волдырей
Сегодня, 15:27
Как донские армяне из Нахичевани-на-Дону подарили монастырю в Армении огромный котел
Сегодня, 14:51
В Госдуме рассказали, когда вернутся домой мобилизованные из Ростовской области
Сегодня, 14:33
Потерявшая в роддоме ребенка жительница Дона не согласна с результатом экспертиз
Сегодня, 13:58
«Тупая мясорубка для Украины»: ростовский депутат Бородай рассказал о потерях ВСУ
Сегодня, 13:31
Ростовчанам предложили выбрать цветовую гамму для новых скоростных трамваев
Сегодня, 13:58