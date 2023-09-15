Такси в Ростове подорожало в два раза из-за ливня и пробок 15 сентября

Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
Такси в Ростове значительно подорожало из-за дождя и сильных пробок. Последние в том числе спровоцированы крупным пожаром на рынке «Алмаз». Сейчас загруженность дорог оценивается в девять баллов. Большой спрос сформировал и высокие цены.
Так, поездка в пределах одного района составляет сейчас порядка 400 рублей. Чтобы добраться в центр города, нужно отдать не меньше 500 рублей. Поездка с Западного на Сельмаш обойдется в районе 900 рублей. Жителям же Батайска за поездку в Ростов придется отдать 500 рублей.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала о пробках в городе из-за пожара на рынке «Алмаз».