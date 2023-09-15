Такси в Ростове подорожало в два раза из-за ливня и пробок 15 сентября

Так, поездка в пределах одного района составляет сейчас порядка 400 рублей. Чтобы добраться в центр города, нужно отдать не меньше 500 рублей. Поездка с Западного на Сельмаш обойдется в районе 900 рублей. Жителям же Батайска за поездку в Ростов придется отдать 500 рублей.