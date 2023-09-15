«Ценам позволяют расти»: что происходит с бензином в Ростовской области

«Мне кажется, что сейчас им дают возможность подзаработать, чтобы потом изъять налог со сверхдохода. Мое предположение таково, что когда граждане начнут более активно возмущаться, наверное, поступит жесткая команда сверху. И больше про эту проблему мы не услышим — волевым решением ее решат за один день. Сразу выровняются цены на заводах, на заправках. И бензин тоже сразу найдется», — полагает эксперт.