«Ценам позволяют расти»: что происходит с бензином в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Правозащитник рассказывает, что у государства достаточно регуляторных возможностей для сдерживания цен на топливо, кроме рыночных механизмов. Однако сегодня наблюдаются аномальные скачки цен.
«Аномальные скачки в ценах предсказуемы для специалистов. Уже были озвучены предложения, как их устранить. Но почему не выполняется комплекс мер, для меня, как для простого жителя — это загадка», — отмечает Александр Хуруджи.
Спикер подчеркивает, что рост цен на топливо зашкаливает даже неадекватно рыночной стоимости, которая существует на мировых рынках при текущей конъюнктуре.
По мнению собеседника, это может быть связано с тем, что топливная отрасль, особенно заводы, прозрачны для государства. Их доходы научились качественно изымать в бюджет. Поэтому они стали серьезным источником пополнения государственной казны.
«Мне кажется, что сейчас им дают возможность подзаработать, чтобы потом изъять налог со сверхдохода. Мое предположение таково, что когда граждане начнут более активно возмущаться, наверное, поступит жесткая команда сверху. И больше про эту проблему мы не услышим — волевым решением ее решат за один день. Сразу выровняются цены на заводах, на заправках. И бензин тоже сразу найдется», — полагает эксперт.
При этом эксперт добавляет, что у нас произошел качественный скачок по поставкам автомобилей. По его словам, рынок, который был в прошлом году практически мертвым, в 2023 году возвращается к своим привычным величинам.
«Мы наблюдаем большой прирост электромобилей и гибридов, прежде всего, поставляемых из Китая. Со временем этот фактор тоже скажется на спросе и на стоимости топлива. Правда тогда возрастет спрос на электричество и, соответственно, на электрозаправки», — резюмирует Хуруджи.
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