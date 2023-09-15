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«Тупая мясорубка»: ростовский депутат Бородай рассказал о потерях ВСУ

«Тупая мясорубка для Украины»: ростовский депутат Бородай рассказал о потерях ВСУ

15 сентября 2023, 13:31
Фото: mil.gov.ua/cc by/flickr.com
«Тупая мясорубка»: ростовский депутат Бородай рассказал о потерях ВСУ

Ростовский депутат Бородай рассказал об огромных потерях Украины

Армия Украины за это лето и начало осени понесла огромные человеческие потери, сообщил депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай в эфире Первого канала.

По его словам, погибло неимоверное количество бойцов ВСУ и за это время Украина потеряла большое количество техники.

Бородай уточнил, что у ВСУ не получится достичь поставленных целей по захвату ряда территорий. Одной из причин он назвал то, что активные боевые действия будут продолжаться максимум до 15 октября из-за погоды.

Ростовский депутат Бородай рассказал, как нужно отвечать на атаки БПЛА Украины
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«Мы нанесли противнику чудовищные потери и не дали ему достичь никакого успеха. У нас ситуация нормальная, а у них ситуация провала», — подчеркнул Бородай.

Он назвал действия ВСУ «тупой однообразной мясорубкой», которые безуспешны и ведут к потерям.

Ранее Бородай рассказал, как нужно отвечать на атаки БПЛА Украины.

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