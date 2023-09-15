«Тупая мясорубка для Украины»: ростовский депутат Бородай рассказал о потерях ВСУ

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
По его словам, погибло неимоверное количество бойцов ВСУ и за это время Украина потеряла большое количество техники.
Бородай уточнил, что у ВСУ не получится достичь поставленных целей по захвату ряда территорий. Одной из причин он назвал то, что активные боевые действия будут продолжаться максимум до 15 октября из-за погоды.
«Мы нанесли противнику чудовищные потери и не дали ему достичь никакого успеха. У нас ситуация нормальная, а у них ситуация провала», — подчеркнул Бородай.
Он назвал действия ВСУ «тупой однообразной мясорубкой», которые безуспешны и ведут к потерям.
Ранее Бородай рассказал, как нужно отвечать на атаки БПЛА Украины.