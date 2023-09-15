Участники ВЭФ-2023 заключили 373 соглашения на 3,8 трлн рублей

Posted Сегодня, 19:04
Published Сегодня, 19:04
Modified Сегодня, 19:04
Updated Сегодня, 19:04
Главной на форуме, где работали более 700 спикеров и модераторов, стала тема «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». Об этом пишет NewsNN.
Пленарное заседание с участием президента РФ Владимира Путина было названо основным событием форума.
Свыше семи тысяч делегатов из 62 стран мира посетили форум. Им удалось заключить 373 соглашения на общую сумму три триллиона 818 миллиардов рублей, при этом 41 соглашение подписано с иностранными компаниями.
Одним из важных событий ВЭФ стало подведение итогов десятилетней работы Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Площадки ВЭФ стали местом проведения таких мероприятий, как заседание Совета участников судоходства по СМП, презентация ВЭБ.РФ «Растущие бренды Дальнего Востока», Международная конференция АТЭС по высшему образованию, международная научно-практическая конференция «Колониализм на Востоке и его влияние на современный мир», программа «Знание.Лекторий».
В молодежную программу ВЭФ-2023 вошло более 25 мероприятий. В ходе сессии блока «Образование и воспитание как основа независимости» ее участники коснулись вопросов развития инфраструктуры для молодых специалистов, содействия МСП и создания патриотического методологического центра в ДВФУ.
В рамках блока «Дальний Восток будущего», помимо прочего, речь зашла о перспективах туризма в регионе.
Участниками спортивных игр ВЭФ стали спортсмены из 20 стран. Они состязались в турнирах по теннису, шахматам, го и мас-рестлингу. Акватории Владивостока принимали Парад парусов, бизнес-регату «Ведомости», Кубок Росконгресса по парусному спорту, Кубок России по аквабайку и гидрофлай-шоу.
На набережной бухты Аякс можно было ознакомиться с потенциалом и достижениями всех 11 регионов Дальнего Востока. Организаторы фестиваля культуры «Владивостокские сезоны» объединили увлекательные мероприятия из городской афиши и специальные мероприятия.
Важное место в повестке ВЭФ занимали первый международный форум «День сокола» и Форум креативного бизнеса. На площадках ВЭФ-2023 также отметили пятилетие «Территории инноваций», где собрались 70 экспертов в области инноваций и цифровой трансформации.
Функции организатора ВЭФ выполнял Фонд Росконгресс. Решение задач в сфере информационной поддержки взял на себя медиахолдинг 1MI.