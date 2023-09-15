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Updated Сегодня, 06:34

Утроившему резню у донской школы подростку грозит 11 лет колонии

Устроившему резню у донской школы подростку грозит 11 лет колонии

15 сентября 2023, 06:32
Фото: 1MI
Утроившему резню у донской школы подростку грозит 11 лет колонии
В Ростовской области 15-летнему подростку, который напал с ножом на людей у школы, грозит до 11 лет колонии, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Напомним, что в поселке Красный Десант 11 сентября подросток пытался пройти в школу в маске, но его остановила вахтерша. В результате он достал нож и ранил троих человек.

Эта ситуация вызвала широкий общественный резонанс, а по факту нападения возбудили уголовное дело. Школьника удалось задержать и сейчас устанавливаются все обстоятельства.

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«Сначала на допросе он заявлял, что ничего не помнит, однако позже во всем сознался. После его показаний дело ужесточили, теперь рассматривается покушение на убийство нескольких человек», — пишет канал.

Отмечается, что подозреваемому грозит до 11 лет колонии.

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