Устроившему резню у донской школы подростку грозит 11 лет колонии

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Напомним, что в поселке Красный Десант 11 сентября подросток пытался пройти в школу в маске, но его остановила вахтерша. В результате он достал нож и ранил троих человек.
Эта ситуация вызвала широкий общественный резонанс, а по факту нападения возбудили уголовное дело. Школьника удалось задержать и сейчас устанавливаются все обстоятельства.
«Сначала на допросе он заявлял, что ничего не помнит, однако позже во всем сознался. После его показаний дело ужесточили, теперь рассматривается покушение на убийство нескольких человек», — пишет канал.
Отмечается, что подозреваемому грозит до 11 лет колонии.