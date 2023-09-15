rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:48

Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

В ГИБДД предупредили водителей о ливнях и граде в Ростовской области 16 сентября

В ГИБДД предупредили об опасностях на дорогах в Ростовской области 16 сентября

15 сентября 2023, 12:48
Фото: 1MI
В ГИБДД предупредили водителей о ливнях и граде в Ростовской области 16 сентября
Автомобилистов просят быть внимательней на дорогах из-за ухудшения погоды 15 и 16 сентября, сообщили в ГИБДД Ростовской области.

В Ростовской области прогнозируется значительное ухудшение погоды 15 и 16 сентября. В регионе прогнозируют мощные ливни с грозами. Они будут также сопровождаться градом и усилением ветра до 23 метров в секунду.

Аграрии сообщили о неурожае винограда в Ростовской области из-за погоды
Узнать подробнее

Автомобилистов просят быть внимательней на дорогах в непогоду. Рекомендуется соблюдать скоростной режим, а также не совершать рискованных маневров.

Напомним, резкое похолодание прогнозируется в Ростовской области с 16 сентября. Столбики термометров опустятся до +18 градусов днем и +13 градусов вечером.

Читайте также:
Проспект Нагибина встал в пробку из-за ДТП с участием четырех машин в РостовеВ центре Ростова 10-летний мальчик на велосипеде спровоцировал ДТП с таксиРебенка доставили в больницу после аварии в Новочеркасске 9 сентября
#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Происшествие#Погода в Ростовской области#ГИБДД России по Ростовской области
Подпишитесь
«Ценам позволяют расти»: что происходит с бензином в Ростовской области
Сегодня, 10:28
ФСБ накрыла овощной склад с нелегальными мигрантами в Ростовской области
Сегодня, 10:22
Житель Батайска получил ранение во время стрельбы на улице
Сегодня, 10:21
Ростовский депутат Бородай отнес блогера Даню Милохина к виду биологических отходов
Сегодня, 09:55
Огромные медузы угрожают рыбам в Ростовской области
Сегодня, 09:30
Ростовчанам рассказали, почему они покрываются волдырями и чешутся
Сегодня, 08:59