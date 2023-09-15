В ГИБДД предупредили об опасностях на дорогах в Ростовской области 16 сентября

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
В Ростовской области прогнозируется значительное ухудшение погоды 15 и 16 сентября. В регионе прогнозируют мощные ливни с грозами. Они будут также сопровождаться градом и усилением ветра до 23 метров в секунду.
Автомобилистов просят быть внимательней на дорогах в непогоду. Рекомендуется соблюдать скоростной режим, а также не совершать рискованных маневров.
Напомним, резкое похолодание прогнозируется в Ростовской области с 16 сентября. Столбики термометров опустятся до +18 градусов днем и +13 градусов вечером.