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В Госдуме рассказали, когда вернутся домой мобилизованные из Ростовской области

В Госдуме рассказали, когда вернутся домой мобилизованные из Ростовской области

15 сентября 2023, 14:33
Фото: mil.ru
В Госдуме рассказали, когда вернутся домой мобилизованные из Ростовской области
Мобилизованные в России, в том числе из Ростовской области, смогут вернуться домой только после окончания СВО, сообщил депутат Госдумы Андрей Картаполов.

Он рассказал изданию «Лента.ру», что мобилизованные получат возможность вернуться домой, когда завершится спецоперация. По его словам, сейчас бойцы могут воспользоваться отпусками.

«Ротация никакая не предусмотрена. Есть отпуск после каждых шесть месяцев службы, они сейчас в эти отпуска и ходят», — пишет издание со ссылкой на слова Картаполова.

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Он добавил, что в срок отпуска не входит потраченное на дорогу время. По поводу набора контрактников депутат уточнил, что это непрерывный процесс, так как идет создание новых частей и пополнение.

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