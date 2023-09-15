В Госдуме рассказали, когда вернутся домой мобилизованные из Ростовской области

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
Он рассказал изданию «Лента.ру», что мобилизованные получат возможность вернуться домой, когда завершится спецоперация. По его словам, сейчас бойцы могут воспользоваться отпусками.
«Ротация никакая не предусмотрена. Есть отпуск после каждых шесть месяцев службы, они сейчас в эти отпуска и ходят», — пишет издание со ссылкой на слова Картаполова.
Он добавил, что в срок отпуска не входит потраченное на дорогу время. По поводу набора контрактников депутат уточнил, что это непрерывный процесс, так как идет создание новых частей и пополнение.
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