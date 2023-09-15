В Ростове-на-Дону построят реабилитационный центр для наркозависимых подростков

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Центр будет располагаться в поселке Каратаево, западной части города. Сейчас рассматривается вопрос о разработке документации и определении расходов на строительство. По словам министра здравоохранения региона, до конца текущего года будут проведены необходимые работы, которые помогут определить стоимость проектно-сметных работ, пишет «КП-Ростов-на-Дону».
Губернатор Василий Голубев потребовал предоставить ему всю необходимую информацию о структуре нового центра для наркозависимых подростков в ближайшее время.
— Профилактика распространения наркотиков среди подростков — это главный аспект борьбы с этой проблемой. Необходимо максимально привлечь детей и подростков, особенно тех, кто находится в группе риска, к участию в различных кружках и секциях, а также в общественно полезной деятельности, — подчеркнул глава Ростовской области.
Кроме того, необходимо увеличить финансирование программы по тестированию подростков на наличие наркотиков. Эта работа началась в регионе с 2011 года. Максимальное количество детей, прошедших тестирование, составляло около 34 тысяч человек.