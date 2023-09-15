В Ростове-на-Дону построят реабилитационный центр для наркозависимых подростков

— Профилактика распространения наркотиков среди подростков — это главный аспект борьбы с этой проблемой. Необходимо максимально привлечь детей и подростков, особенно тех, кто находится в группе риска, к участию в различных кружках и секциях, а также в общественно полезной деятельности, — подчеркнул глава Ростовской области.