rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:11

Published Сегодня, 10:11

Modified Сегодня, 10:13

Updated Сегодня, 10:13

В Ростове-на-Дону построят реабилитационный центр для наркозависимых подростков

15 сентября 2023, 10:11
В Ростове-на-Дону планируется создать специальное место для лечения подростков, страдающих от наркозависимости. Эту информацию опубликовали на официальном сайте правительства региона.

Центр будет располагаться в поселке Каратаево, западной части города. Сейчас рассматривается вопрос о разработке документации и определении расходов на строительство. По словам министра здравоохранения региона, до конца текущего года будут проведены необходимые работы, которые помогут определить стоимость проектно-сметных работ, пишет «КП-Ростов-на-Дону».

Губернатор Василий Голубев потребовал предоставить ему всю необходимую информацию о структуре нового центра для наркозависимых подростков в ближайшее время.

— Профилактика распространения наркотиков среди подростков — это главный аспект борьбы с этой проблемой. Необходимо максимально привлечь детей и подростков, особенно тех, кто находится в группе риска, к участию в различных кружках и секциях, а также в общественно полезной деятельности, — подчеркнул глава Ростовской области.

Кроме того, необходимо увеличить финансирование программы по тестированию подростков на наличие наркотиков. Эта работа началась в регионе с 2011 года. Максимальное количество детей, прошедших тестирование, составляло около 34 тысяч человек.

Подпишитесь
«Ценам позволяют расти»: что происходит с бензином в Ростовской области
Сегодня, 10:28
ФСБ накрыла овощной склад с нелегальными мигрантами в Ростовской области
Сегодня, 10:22
Житель Батайска получил ранение во время стрельбы на улице
Сегодня, 10:21
Ростовский депутат Бородай отнес блогера Даню Милохина к виду биологических отходов
Сегодня, 09:55
Огромные медузы угрожают рыбам в Ростовской области
Сегодня, 09:30
Ростовчанам рассказали, почему они покрываются волдырями и чешутся
Сегодня, 08:59