rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:27

Published Сегодня, 15:27

Modified Сегодня, 15:29

Updated Сегодня, 15:29

В Ростовской области беспокоятся за наркозависимых детей и чешутся от жутких волдырей

В Ростовской области беспокоятся за наркозависимых детей и чешутся от жутких волдырей

15 сентября 2023, 15:27
Фото: rawpixel/freepik.com
В Ростовской области беспокоятся за наркозависимых детей и чешутся от жутких волдырей
В Ростовской области создадут рехаб для наркозависимых детей, тем временем местные жители массово уезжают на заработки в зону СВО, а врачи рассказали о причинах появления волдырей на теле ростовчан.

За деньгами в зону СВО

В Ростовской области размещены сотни вакансий для местных жителей с предложением уехать на заработки на Донбасс. В первую очередь работодатели ищут профессиональных строителей. Работать им предстоит вахтовым методом.

Федеральные СМИ пишут, что на заработки в зону спецоперации устремляются не только жители Ростовской области, но и других регионов. Их привлекает высокая заработная плата в новых регионах.

Например, строителям в ДНР обещают оклад в 150 тысяч рублей. Тем, кто трудоустроится в сфере промышленности, будут платить в районе 180 тысяч рублей. Зарплаты в зоне СВО, минимум, в два раза выше средних по России.

Жители в Ростовской области массово уезжают в зону СВО на заработки
Узнать подробнее

Рехаб для наркозависимых детей

В правительстве Ростовской области рассмотрят вопрос строительства реабилитационного центра для детей-наркоманов. С инициативой его открытия выступил губернатор Василий Голубев.

Он обеспокоился медико-социальной реабилитацией наркозависимых детей. Сейчас подобного рода помощь доступна им только в Москве и Подмосковье.

Глава Минздрава региона Юрий Кобзев заявил, что центр будет построен в поселке Каратаево в Ростовской области. Там уже выделен соответствующий участок земли под строительство. Теперь необходимо составить проектную документацию.

Губернатор поручил Кобзеву подготовить информацию о структуре центра, обоснование по его созданию и предложения по проектированию. По словам Голубева, сейчас для решение проблемы реабилитации детей-наркоманов в регионе нет эффективных мер, активности со стороны подчиненных в этом направлении губернатор тоже пока не видит.

Рехаб для наркозависимых детей хотят построить в Ростовской области
Узнать подробнее

Опасные волдыри

Местные СМИ сообщили, что жители Ростова начали жаловаться на появившуюся у них крапивницу. На телах заболевших заметные волдыри, которые сильно чешутся. При этом медикаментозное лечение помогает лишь на время.

Врачи заявляют, что причиной волдырей могут быть реакции на определенные продукты питания, аллергия на пыльцу растений, а также гельминтоз. Также среди возможных причин указывают укусы комаров. Дело в том, что в этом году в Ростове появились маленькие комары. Они не пищат и могут легко пролезать в щели в форточках и сетках на окнах.

Читайте также:
Жители в Ростовской области массово уезжают в зону СВО на заработкиРехаб для наркозависимых детей хотят построить в Ростовской областиРостовчанам рассказали, почему они покрываются волдырями и чешутся
#Общество#Новости#Алина Заярная#ДНР#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Спецоперация#Дети#Здоровье#Зарплата#Правительство Ростовской области#Василий Голубев
Подпишитесь
Как донские армяне из Нахичевани-на-Дону подарили монастырю в Армении огромный котел
Сегодня, 14:51
В Госдуме рассказали, когда вернутся домой мобилизованные из Ростовской области
Сегодня, 14:33
Потерявшая в роддоме ребенка жительница Дона не согласна с результатом экспертиз
Сегодня, 13:58
«Тупая мясорубка для Украины»: ростовский депутат Бородай рассказал о потерях ВСУ
Сегодня, 13:31
Ростовчанам предложили выбрать цветовую гамму для новых скоростных трамваев
Сегодня, 13:58