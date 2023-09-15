В Ростовской области беспокоятся за наркозависимых детей и чешутся от жутких волдырей

Врачи заявляют, что причиной волдырей могут быть реакции на определенные продукты питания, аллергия на пыльцу растений, а также гельминтоз. Также среди возможных причин указывают укусы комаров. Дело в том, что в этом году в Ростове появились маленькие комары. Они не пищат и могут легко пролезать в щели в форточках и сетках на окнах.