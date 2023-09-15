В Ростовской области беспокоятся за наркозависимых детей и чешутся от жутких волдырей

Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
В Ростовской области размещены сотни вакансий для местных жителей с предложением уехать на заработки на Донбасс. В первую очередь работодатели ищут профессиональных строителей. Работать им предстоит вахтовым методом.
Федеральные СМИ пишут, что на заработки в зону спецоперации устремляются не только жители Ростовской области, но и других регионов. Их привлекает высокая заработная плата в новых регионах.
Например, строителям в ДНР обещают оклад в 150 тысяч рублей. Тем, кто трудоустроится в сфере промышленности, будут платить в районе 180 тысяч рублей. Зарплаты в зоне СВО, минимум, в два раза выше средних по России.
В правительстве Ростовской области рассмотрят вопрос строительства реабилитационного центра для детей-наркоманов. С инициативой его открытия выступил губернатор Василий Голубев.
Он обеспокоился медико-социальной реабилитацией наркозависимых детей. Сейчас подобного рода помощь доступна им только в Москве и Подмосковье.
Глава Минздрава региона Юрий Кобзев заявил, что центр будет построен в поселке Каратаево в Ростовской области. Там уже выделен соответствующий участок земли под строительство. Теперь необходимо составить проектную документацию.
Губернатор поручил Кобзеву подготовить информацию о структуре центра, обоснование по его созданию и предложения по проектированию. По словам Голубева, сейчас для решение проблемы реабилитации детей-наркоманов в регионе нет эффективных мер, активности со стороны подчиненных в этом направлении губернатор тоже пока не видит.
Местные СМИ сообщили, что жители Ростова начали жаловаться на появившуюся у них крапивницу. На телах заболевших заметные волдыри, которые сильно чешутся. При этом медикаментозное лечение помогает лишь на время.
Врачи заявляют, что причиной волдырей могут быть реакции на определенные продукты питания, аллергия на пыльцу растений, а также гельминтоз. Также среди возможных причин указывают укусы комаров. Дело в том, что в этом году в Ростове появились маленькие комары. Они не пищат и могут легко пролезать в щели в форточках и сетках на окнах.