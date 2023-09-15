В Ростовской области днем 15 и 16 сентября пройдут ливни с градом

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Днем в пятницу, 15 сентября, а также в субботу может испортиться погода. В это время начнутся дожди с грозой и градом.
Есть вероятность, что усилится ветер до 23 метров в секунду. Местных жителей призвали в это время соблюдать правила безопасности.
Согласно прогнозам синоптиков, в субботу температура воздуха может упасть до 18 градусов. После этого снова начнется потепление.
Ранее в Ростове ветви дерева рухнули на припаркованные автомобили из-за сильного ветра. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.