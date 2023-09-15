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Published Сегодня, 08:16

Modified Сегодня, 08:18

Updated Сегодня, 08:18

В Ростовской области днем 15 и 16 сентября пройдут ливни с градом

В Ростовской области днем 15 и 16 сентября пройдут ливни с градом

15 сентября 2023, 08:16
Фото: pxhere.com
В Ростовской области днем 15 и 16 сентября пройдут ливни с градом
В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение, которое будет действовать ближайшие два дня, сообщили в региональном УМЧС.

Днем в пятницу, 15 сентября, а также в субботу может испортиться погода. В это время начнутся дожди с грозой и градом.

Есть вероятность, что усилится ветер до 23 метров в секунду. Местных жителей призвали в это время соблюдать правила безопасности.

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Согласно прогнозам синоптиков, в субботу температура воздуха может упасть до 18 градусов. После этого снова начнется потепление.

Ранее в Ростове ветви дерева рухнули на припаркованные автомобили из-за сильного ветра. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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