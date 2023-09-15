В Ростовской области на М-4 изменится схема движения на месяц с 30 сентября

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
С 30 сентября по 30 октября 2023 года планируется провести работы по замене дорожного покрытия под путепроводом на 960-м километре трассы, в районе хутора Михайловка. В связи с этим водителям придется воспользоваться объездной дорогой.
Тем, кто едет из Москвы в направлении Ростова-на-Дону для разворота предусмотрена транспортная развязка на 964-м километре. Она же станет основной для выезда из Гуково, Зверево и хутора Михайловка.
Чтобы продолжить движение из поселка Молодежный в направлении Ростова-на-Дону, необходимо будет развернуться на развязке на 944-м километре М-4 «Дон». Водителей попросили быть внимательными во время движения.
Ранее стало известно, что в Ростове к 2026 году появятся «умные светофоры» и новые камеры наблюдения.