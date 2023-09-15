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Published Сегодня, 17:49

Modified Сегодня, 17:52

Updated Сегодня, 17:52

Ростовские врачи рассказали о симптомах лимфом, которые лечатся на ранней стадии

Врачи рассказали о симптомах опасной болезни, от которой можно спасти сотни ростовчан

15 сентября 2023, 17:49
Фото: 1MI
Ростовские врачи рассказали о симптомах лимфом, которые лечатся на ранней стадии

Ростовские врачи рассказали о симптомах лимфом, которые лечатся на ранней стадии

Медики из Ростова назвали симптомы лимфом, поддающихся лечению на ранней стадии, информация об этом опубликована на сайте ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава.

Ростовские врачи перечислили симптомы опухолей кроветворной и лимфоидной систем. При раннем обращении за помощью при таких опухолях возможно справиться с болезнью.

Среди ранних симптомов — беспричинное увеличение лимфоузлов, кожный зуд до расчёсов, лихорадка не менее трёх дней подряд без признаков воспаления, а также ночная потливость. Также симптомом может похудение на 10% массы тела за последние полгода.

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При обнаружении симптомов следует как можно скорее обратиться к врачу.

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