Врачи рассказали о симптомах опасной болезни, от которой можно спасти сотни ростовчан

Среди ранних симптомов — беспричинное увеличение лимфоузлов, кожный зуд до расчёсов, лихорадка не менее трёх дней подряд без признаков воспаления, а также ночная потливость. Также симптомом может похудение на 10% массы тела за последние полгода.