Врачи рассказали о симптомах опасной болезни, от которой можно спасти сотни ростовчан

Posted Сегодня, 17:49
Published Сегодня, 17:49
Modified Сегодня, 17:52
Updated Сегодня, 17:52
Ростовские врачи перечислили симптомы опухолей кроветворной и лимфоидной систем. При раннем обращении за помощью при таких опухолях возможно справиться с болезнью.
Среди ранних симптомов — беспричинное увеличение лимфоузлов, кожный зуд до расчёсов, лихорадка не менее трёх дней подряд без признаков воспаления, а также ночная потливость. Также симптомом может похудение на 10% массы тела за последние полгода.
При обнаружении симптомов следует как можно скорее обратиться к врачу.
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