«Замеры не совпали»: эксперт высказался о результатах выборов в Ростовской области

«Да, ребята впервые шли на выборы. Но с технологичностью у них было все хорошо. Я считаю, что они успешно прошли проверку боем. Замеры числа голосующих показывали феноменальный успех молодежи. Молодые кандидаты в депутаты заметны, им верят, за них голосовали. Но от выборов я ожидал большего», — отмечает правозащитник.