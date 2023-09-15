«Замеры не совпали»: эксперт высказался о результатах выборов в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
Правозащитник делится мнением, что выборы 2023 года в Ростовской области были похожи на расхожую фразу из известного кино, в котором легким движением брюки превращались в «элегантные шорты».
Собеседник подчеркивает, что замер количества избирателей, которые приходили голосовать, считается самой точной выборкой. Однако между ожиданием по результату замера и озвученными итоговыми цифрами разброс в цифрах, дескать, оказался слишком существенным.
«Это у меня, как у специалиста, вызывает большие вопросы», — отмечает Александр Хуруджи.
Собеседник добавляет, что можно предполагать многое. Например, рассуждать о том, что одна самая молодая партия перед выборами «не довела своего избирателя». Но, на взгляд эксперта, это было не так.
«Да, ребята впервые шли на выборы. Но с технологичностью у них было все хорошо. Я считаю, что они успешно прошли проверку боем. Замеры числа голосующих показывали феноменальный успех молодежи. Молодые кандидаты в депутаты заметны, им верят, за них голосовали. Но от выборов я ожидал большего», — отмечает правозащитник.
Напомним, что самая молодая партия не получила ни одного мандата в донской парламент. Тем не менее, по словам эксперта, молодые люди не расстроились. Они еще больше сплотились, заявив, к следующим выборам станут еще сильнее.
«Почему так произошло в Ростовской области — пока не объяснимо. Но разница в голосах была слишком большая. Такого нигде нет, и в выборке такого быть не может. Значит, где-то что-то пошло не так», — делится мыслями правозащитник.
По словам собеседника, партия вчера официально заявила, что собирается рассмотреть ряд регионов для обжалования итогов выборов. Но окажется ли в их числе Ростовская область — пока неизвестно.
Слабее обычного, по оценкам эксперта, на выборах в Ростовской области оказались представлены сторонники Жириновского.
«У них всегда была яркая кампания. Но в этом году такого не наблюдалось. Возможно, что партии не хватило Евгения Федяева. Но об этом я судить не возьмусь», — отмечает Хуруджи.
По словам эксперта, большего ожидалось и от коммунистов. Собеседник делится мнением, что для КПРФ выборы 2023 года в Ростовской области стали провалом, хотя партия традиционно сильна в ряде регионов.
«У части активных кандидатов партии, в том числе и одномандатников, в донском крае можно было ждать высоких результатов. Почему этого не произошло — также остается загадкой», — делится мыслями собеседник.
Без сюрпризов и ожидаемо, по словам эксперта, завершились выборы для другой компартии.
«Они просто откусили кусок голосов от КПРФ — то, что делают обычно», — комментирует собеседник.
Прирост и качественный скачок результатов партии власти на выборах в Ростовской области, по словам собеседника, свидетельствует о многом.
«Он говорит о том, что во время СВО люди сплотились вокруг власти и продолжают стабильно поддерживать и наращивать свою электоральную поддержку в преддверии нелегких длительных времен», — резюмирует Александр Хуруджи.
Напомним, что на выборах в донской парламент в 2023 году приняли участие 1,2 миллиона человек. По единому округу победу одержала партия власти с 68% голосов, получив 17 мандатов из 20. Два мандата достались коммунистам, и один — сторонникам Жириновского.
Три партии не смогли преодолеть барьер в пять процентов. В итоге, в состав донского парламента вошла представители четырех партий. При этом больше всего мест получила партия власти — 54 из 60.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему оппозиционные партии на выборах в Ростовской области набрали мало голосов.