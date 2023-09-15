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Published Сегодня, 15:56

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«Замеры не совпали»: эксперт высказался о результатах выборов в Ростовской области

«Замеры не совпали»: эксперт высказался о результатах выборов в Ростовской области

15 сентября 2023, 15:56
Фото: 1MI
«Замеры не совпали»: эксперт высказался о результатах выборов в Ростовской области

Эксперт оценил позиции партий на прошедших выборах в Ростовской области

Замеры на выборах в Ростовской области показывали одни цифры, а в итоге они оказались другими, сообщил RostovGazeta правозащитник Александр Хуруджи.

Брюки превращаются…

Правозащитник делится мнением, что выборы 2023 года в Ростовской области были похожи на расхожую фразу из известного кино, в котором легким движением брюки превращались в «элегантные шорты».

Собеседник подчеркивает, что замер количества избирателей, которые приходили голосовать, считается самой точной выборкой. Однако между ожиданием по результату замера и озвученными итоговыми цифрами разброс в цифрах, дескать, оказался слишком существенным.

«Это у меня, как у специалиста, вызывает большие вопросы», — отмечает Александр Хуруджи.

Собеседник добавляет, что можно предполагать многое. Например, рассуждать о том, что одна самая молодая партия перед выборами «не довела своего избирателя». Но, на взгляд эксперта, это было не так.

«Да, ребята впервые шли на выборы. Но с технологичностью у них было все хорошо. Я считаю, что они успешно прошли проверку боем. Замеры числа голосующих показывали феноменальный успех молодежи. Молодые кандидаты в депутаты заметны, им верят, за них голосовали. Но от выборов я ожидал большего», — отмечает правозащитник.

Собеседник подчеркивает, что замер количества избирателей, которые приходили голосовать, считается самой точной выборкой. Собеседник подчеркивает, что замер количества избирателей, которые приходили голосовать, считается самой точной выборкой.
Собеседник подчеркивает, что замер количества избирателей, которые приходили голосовать, считается самой точной выборкой.
Фото: 1MI
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Большая разница

Напомним, что самая молодая партия не получила ни одного мандата в донской парламент. Тем не менее, по словам эксперта, молодые люди не расстроились. Они еще больше сплотились, заявив, к следующим выборам станут еще сильнее.

«Почему так произошло в Ростовской области — пока не объяснимо. Но разница в голосах была слишком большая. Такого нигде нет, и в выборке такого быть не может. Значит, где-то что-то пошло не так», — делится мыслями правозащитник.

По словам собеседника, партия вчера официально заявила, что собирается рассмотреть ряд регионов для обжалования итогов выборов. Но окажется ли в их числе Ростовская область — пока неизвестно.

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Новая загадка

Слабее обычного, по оценкам эксперта, на выборах в Ростовской области оказались представлены сторонники Жириновского.

«У них всегда была яркая кампания. Но в этом году такого не наблюдалось. Возможно, что партии не хватило Евгения Федяева. Но об этом я судить не возьмусь», — отмечает Хуруджи.

«У них всегда была яркая кампания. Но в этом году такого не наблюдалось. Возможно, что партии не хватило Евгения Федяева. Но об этом я судить не возьмусь», — отмечает Александр Хуруджи.«У них всегда была яркая кампания. Но в этом году такого не наблюдалось. Возможно, что партии не хватило Евгения Федяева. Но об этом я судить не возьмусь», — отмечает Александр Хуруджи.
«У них всегда была яркая кампания. Но в этом году такого не наблюдалось. Возможно, что партии не хватило Евгения Федяева. Но об этом я судить не возьмусь», — отмечает Александр Хуруджи.
Фото: zsro.ru
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По словам эксперта, большего ожидалось и от коммунистов. Собеседник делится мнением, что для КПРФ выборы 2023 года в Ростовской области стали провалом, хотя партия традиционно сильна в ряде регионов.

«У части активных кандидатов партии, в том числе и одномандатников, в донском крае можно было ждать высоких результатов. Почему этого не произошло — также остается загадкой», — делится мыслями собеседник.

Без сюрпризов и ожидаемо, по словам эксперта, завершились выборы для другой компартии.

«Они просто откусили кусок голосов от КПРФ — то, что делают обычно», — комментирует собеседник.

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О чем говорят итоги выборов

Прирост и качественный скачок результатов партии власти на выборах в Ростовской области, по словам собеседника, свидетельствует о многом.

«Он говорит о том, что во время СВО люди сплотились вокруг власти и продолжают стабильно поддерживать и наращивать свою электоральную поддержку в преддверии нелегких длительных времен», — резюмирует Александр Хуруджи.

«Он говорит о том, что во время СВО люди сплотились вокруг власти и продолжают стабильно поддерживать и наращивать свою электоральную поддержку в преддверии нелегких длительных времен», — резюмирует Александр Хуруджи.«Он говорит о том, что во время СВО люди сплотились вокруг власти и продолжают стабильно поддерживать и наращивать свою электоральную поддержку в преддверии нелегких длительных времен», — резюмирует Александр Хуруджи.
«Он говорит о том, что во время СВО люди сплотились вокруг власти и продолжают стабильно поддерживать и наращивать свою электоральную поддержку в преддверии нелегких длительных времен», — резюмирует Александр Хуруджи.
Фото: 1MI

Напомним, что на выборах в донской парламент в 2023 году приняли участие 1,2 миллиона человек. По единому округу победу одержала партия власти с 68% голосов, получив 17 мандатов из 20. Два мандата достались коммунистам, и один — сторонникам Жириновского.

Три партии не смогли преодолеть барьер в пять процентов. В итоге, в состав донского парламента вошла представители четырех партий. При этом больше всего мест получила партия власти — 54 из 60.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему оппозиционные партии на выборах в Ростовской области набрали мало голосов.

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