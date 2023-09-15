rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:21

Published Сегодня, 10:21

Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

Житель Батайска получил ранение во время стрельбы на улице

Житель Батайска получил ранение во время стрельбы на улице

15 сентября 2023, 10:21
Фото: 1MI
Житель Батайска получил ранение во время стрельбы на улице
В Батайске мужчина на улице открыл огонь из пистолета по местному жителю, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

По информации канала, произошел конфликт между двумя мужчинами на Привокзальной площади, который завершился стрельбой. Говорится, что они оба были пьяные.

«Один из них достал пистолет и начал стрелять по обидчику. Позже очевидцы вызвали пострадавшему скорую — его забрали в больницу. Стрелка тоже нашли и отвезли в участок», — пишет канал.

Суд арестовал расстрелявшего из травмата ветерана СВО в Батайске
Узнать подробнее

Официальной информации об этом не поступало, она уточняется. В Сети появилось видео, на котором показан лежащий на земле человек, а рядом с ним ходил мужчина, возмущался и стрелял из пистолета.

Ранее в регионе задержали одного из участников конфликта с ветераном СВО в Батайске.

Читайте также:
Суд арестовал расстрелявшего из травмата ветерана СВО в БатайскеМать рассказала о состоянии расстрелянного из травмата в Батайске участника СВОВассерман заявил о наказании для расстрелявшего из травмата участника СВО в Батайске
#Видео#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Батайск#Больница#Происшествие#Скорая помощь#Конфликт#Последние новости Ростова на сегодня#Стрельба#Задержание#Пистолет#Участок#Происшествия
Подпишитесь
«Ценам позволяют расти»: что происходит с бензином в Ростовской области
Сегодня, 10:28
ФСБ накрыла овощной склад с нелегальными мигрантами в Ростовской области
Сегодня, 10:22
Ростовский депутат Бородай отнес блогера Даню Милохина к виду биологических отходов
Сегодня, 09:55
Огромные медузы угрожают рыбам в Ростовской области
Сегодня, 09:30
Ростовчанам рассказали, почему они покрываются волдырями и чешутся
Сегодня, 08:59