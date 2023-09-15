Житель Батайска получил ранение во время стрельбы на улице

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
По информации канала, произошел конфликт между двумя мужчинами на Привокзальной площади, который завершился стрельбой. Говорится, что они оба были пьяные.
«Один из них достал пистолет и начал стрелять по обидчику. Позже очевидцы вызвали пострадавшему скорую — его забрали в больницу. Стрелка тоже нашли и отвезли в участок», — пишет канал.
Официальной информации об этом не поступало, она уточняется. В Сети появилось видео, на котором показан лежащий на земле человек, а рядом с ним ходил мужчина, возмущался и стрелял из пистолета.
Ранее в регионе задержали одного из участников конфликта с ветераном СВО в Батайске.