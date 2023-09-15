Житель в Ростовской области убил и закопал отца на похоронах матери

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
По информации 1Rnd, мать была самым близким человеком в жизни мужчины, а отца он считал виновником разрушения семьи. В результате сын решил высказать ему все давние обиды.
Издание пишет, что подозреваемый выпил и набросился на отца с кулаками. Его пытались остановить, но безрезультатно.
«Нападавший убил своего отца, после чего похоронил его за сараем и уехал в Ростов, где его и задержали. После этого возбудили уголовное дело, максимальное наказание по которому составляет 15 лет заключения», — сказано в сообщении.
Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее суд в Ростове дал пожизненное самому известному киллеру в России Аслану Гагиеву.