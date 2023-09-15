rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:32

Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

Житель в Ростовской области убил и закопал отца на похоронах матери

Житель в Ростовской области убил и закопал отца на похоронах матери

15 сентября 2023, 10:32
Фото: для иллюстрации / t.me/sledcomcrimea
Житель в Ростовской области убил и закопал отца на похоронах матери
В Ростовской области мужчина во время похорон матери убил своего отца, сообщают СМИ.

По информации 1Rnd, мать была самым близким человеком в жизни мужчины, а отца он считал виновником разрушения семьи. В результате сын решил высказать ему все давние обиды.

Издание пишет, что подозреваемый выпил и набросился на отца с кулаками. Его пытались остановить, но безрезультатно.

Дончанин проведет восемь лет в колонии за убийство знакомого под действием алкоголя
Узнать подробнее

«Нападавший убил своего отца, после чего похоронил его за сараем и уехал в Ростов, где его и задержали. После этого возбудили уголовное дело, максимальное наказание по которому составляет 15 лет заключения», — сказано в сообщении.

Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее суд в Ростове дал пожизненное самому известному киллеру в России Аслану Гагиеву.

Читайте также:
Дончанин проведет восемь лет в колонии за убийство знакомого под действием алкоголяПодростка арестовали за жестокое убийство мужчины в Ростовской областиОбнародовано видео допроса обвиняемого в убийстве девочки в Ростовской области
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня
Подпишитесь
«Ценам позволяют расти»: что происходит с бензином в Ростовской области
Сегодня, 10:28
ФСБ накрыла овощной склад с нелегальными мигрантами в Ростовской области
Сегодня, 10:22
Житель Батайска получил ранение во время стрельбы на улице
Сегодня, 10:21
Ростовский депутат Бородай отнес блогера Даню Милохина к виду биологических отходов
Сегодня, 09:55
Огромные медузы угрожают рыбам в Ростовской области
Сегодня, 09:30
Ростовчанам рассказали, почему они покрываются волдырями и чешутся
Сегодня, 08:59