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Жители центра Ростова-на-Дону не спят по ночам из-за шумных компаний

Жители центра Ростова-на-Дону не спят по ночам из-за шумных компаний

15 сентября 2023, 05:04
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону жильцы домов на улице Пушкинской не могут уснуть из-за шумных компаний, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте» в группе «Это Ростов».

По их словам, возле одного из кафе в ночное время останавливаются молодые люди и громко включают музыку. Из-за этого дрожат окна в домах и просыпаются жильцы.

«Проблема эта систематическая и просто один раз приехать и всех разогнать не подходит. Мы даже писали письма во все инстанции. Пару недель после нашего письма поработали патрульные машины и все. Мы снова мучаемся», — заявил автор.

Жительница Ростова разгромила ночной клуб из-за шумной музыки
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Он добавил, что из-за этого невозможно уснуть, либо приходится просыпаться из-за громких звуков. Ростовчанин попросил молодых людей не шуметь после 23 часов.

Ранее жительница Ростова разгромила ночной клуб из-за шумной музыки.

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