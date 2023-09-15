Жители центра Ростова-на-Дону не спят по ночам из-за шумных компаний

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
По их словам, возле одного из кафе в ночное время останавливаются молодые люди и громко включают музыку. Из-за этого дрожат окна в домах и просыпаются жильцы.
«Проблема эта систематическая и просто один раз приехать и всех разогнать не подходит. Мы даже писали письма во все инстанции. Пару недель после нашего письма поработали патрульные машины и все. Мы снова мучаемся», — заявил автор.
Он добавил, что из-за этого невозможно уснуть, либо приходится просыпаться из-за громких звуков. Ростовчанин попросил молодых людей не шуметь после 23 часов.
Ранее жительница Ростова разгромила ночной клуб из-за шумной музыки.