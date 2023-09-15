Жители в Ростовской области массово уезжают в зону СВО на заработки

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
Работодатели ищут специалистов в сфере строительства из Ростова-на-Дону. Однако внутри вакансий указывают, что необходимо будет работать в ДНР.
«Россияне стали массово уезжать на заработки в зону СВО и новые российские регионы. Это происходит из-за хороших зарплат в этих субъектах», — пишет издание.
Отмечается, что строителям обещают платить до 150 тысяч рублей. Тем, кто работает в горной промышленности, установили зарплату в размере до 180 тысяч рублей.
Издание уточнило, что зарплаты здесь выше средней по России в два раза. Но работа будет в основном вахтовым методом.
Ранее стало известно, что в общепите Ростовской области вдвое чаще стали предлагать должность руководителя.