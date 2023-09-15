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Жители в Ростовской области массово уезжают в зону СВО на заработки

Жители в Ростовской области массово уезжают в зону СВО на заработки

15 сентября 2023, 05:30
Фото: 1MI
В Ростовской области разместили сотни вакансий для местных жителей с трудоустройством в ДНР, сообщают «Новые известия».

Работодатели ищут специалистов в сфере строительства из Ростова-на-Дону. Однако внутри вакансий указывают, что необходимо будет работать в ДНР.

«Россияне стали массово уезжать на заработки в зону СВО и новые российские регионы. Это происходит из-за хороших зарплат в этих субъектах», — пишет издание.

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Отмечается, что строителям обещают платить до 150 тысяч рублей. Тем, кто работает в горной промышленности, установили зарплату в размере до 180 тысяч рублей.

Издание уточнило, что зарплаты здесь выше средней по России в два раза. Но работа будет в основном вахтовым методом.

Ранее стало известно, что в общепите Ростовской области вдвое чаще стали предлагать должность руководителя.

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