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Published Сегодня, 10:14

Modified Сегодня, 10:16

Updated Сегодня, 10:16

Жительница Ростова-на-Дону перелезла через забор с детской коляской

15 сентября 2023, 10:14
В Северной части города Ростов-на-Дону, жительница попыталась перелезть через забор с детской коляской. Инцидент произошел 14 сентября и был запечатлен на фото очевидцами, которые поделились ими в местных сообществах в социальных сетях.

На снимках видно, как женщина смело преодолевает высокий металлический забор, который ограждает школу. В ее руках находится детская коляска. Ее отвага и сила вызвали восхищение у всех, кто увидел эти фотографии, пишет «КП-Ростов-на-Дону».

— Мощная русская женщина, — отметил один из пользователей.

— Ничто не может ее остановить, — добавил другой.

По словам местных жителей, ранее через школу был общедоступный проход, но его закрыли, поэтому некоторые жители города вынуждены прибегать к экстремальным мерам, чтобы добраться до нужного места.

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