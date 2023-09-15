Жительница Ростова-на-Дону перелезла через забор с детской коляской

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
На снимках видно, как женщина смело преодолевает высокий металлический забор, который ограждает школу. В ее руках находится детская коляска. Ее отвага и сила вызвали восхищение у всех, кто увидел эти фотографии, пишет «КП-Ростов-на-Дону».
— Мощная русская женщина, — отметил один из пользователей.
— Ничто не может ее остановить, — добавил другой.
По словам местных жителей, ранее через школу был общедоступный проход, но его закрыли, поэтому некоторые жители города вынуждены прибегать к экстремальным мерам, чтобы добраться до нужного места.