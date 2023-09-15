Жителя Волгодонска задержали за съемки детского порно

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
По информации канала, из Интерпола в полицию поступили интимные фотографии с девочкой. Сотрудники Интерпола предположили, что она была из России, что в дальнейшем подтвердилось.
В результате девочку удалось разыскать и сейчас ей оказалось 22 года. Она рассказала, что в детстве ее преследовал педофил.
«Она заявила, что он совершал с ней действия сексуального характера и снимал на видео. Также она смогла описать приметы этого мужчины, после чего его нашли и задержали», — сказано в сообщении.
Отмечается, что дома у 46-летнего подозреваемого нашли большое количество детского порно. Теперь в отношении него завели уголовное дело.
Официальной информации об этом не было, она уточняется.
Ранее стали известны подробности задержания возможного педофила в Ростовской области.