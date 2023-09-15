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Жителя Волгодонска задержали за съемки детского порно

Жителя Волгодонска задержали за съемки детского порно

15 сентября 2023, 09:01
Фото: pxhere.com
Жителя Волгодонска задержали за съемки детского порно
Уголовное дело возбудили в отношении мужчины, который в течение несколько лет снимал детскую порнографию в Волгодонске, сообщает Telegram-канал Baza.

По информации канала, из Интерпола в полицию поступили интимные фотографии с девочкой. Сотрудники Интерпола предположили, что она была из России, что в дальнейшем подтвердилось.

В результате девочку удалось разыскать и сейчас ей оказалось 22 года. Она рассказала, что в детстве ее преследовал педофил.

«Она заявила, что он совершал с ней действия сексуального характера и снимал на видео. Также она смогла описать приметы этого мужчины, после чего его нашли и задержали», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что дома у 46-летнего подозреваемого нашли большое количество детского порно. Теперь в отношении него завели уголовное дело.

Официальной информации об этом не было, она уточняется.

Ранее стали известны подробности задержания возможного педофила в Ростовской области.

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