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Более 8 млн рублей потребовали от авиазавода в Таганроге

Более 8 млн рублей потребовали от авиазавода в Таганроге

16 сентября 2023, 15:44
Фото: 1MI
В Ростовской области направили иск на несколько миллионов рублей к «Таганрогскому авиационному научно-техническому комплексу им. Г. М. Бериева», говорится в материалах арбитражного суда.

Заявление в суд направил «Второй Московский приборостроительный завод», который хочет получить 8,8 миллиона рублей. Истец утверждает, что это долг в размере 8 миллионов рублей и пени на 822 тысячи.

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Иск уже приняли к производству и предварительное заседание состоится 23 октября. Подробностей этого дела пока нет.

Ранее суд обязал ТАНТК имени Бериева в Ростовской области выплатить 100 млн рублей долга. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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