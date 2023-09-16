Более 8 млн рублей потребовали от авиазавода в Таганроге

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
Заявление в суд направил «Второй Московский приборостроительный завод», который хочет получить 8,8 миллиона рублей. Истец утверждает, что это долг в размере 8 миллионов рублей и пени на 822 тысячи.
Иск уже приняли к производству и предварительное заседание состоится 23 октября. Подробностей этого дела пока нет.
Ранее суд обязал ТАНТК имени Бериева в Ростовской области выплатить 100 млн рублей долга. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.