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Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

Часть Ростова-на-Дону останется без горячей воды с 18 сентября

Часть Ростова-на-Дону останется без горячей воды с 18 сентября

16 сентября 2023, 14:02
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону с 18 по 22 сентября отключат горячую воду по нескольким улицам, сообщили в городской администрации.

Сейчас в городе завершаются мероприятия по подготовке систем теплоснабжения к отопительному сезону. Теперь в течение нескольких дней будут испытывать на прочность теплосети.

Из-за этого в центральной и западной частях донской столицы не будет горячей воды. Ее отключат в пределах улиц Локомотивная, Воронежская, Футбольная, Мечникова, Текучева, проспектов Театральный, Шолохова, площади Свободы.

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Также это коснется улиц Курская, Доватора, Мадояна, Интернациональная, Тамбовская, Павленко. Кроме того, воды не будет на улицах Малиновского, Сиверса, 2-я Володарского, Заводская, Каширская.

Ранее ростовчане заявили о затопленной улице Оганова 16 сентября.

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