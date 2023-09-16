Часть Ростова-на-Дону останется без горячей воды с 18 сентября

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Сейчас в городе завершаются мероприятия по подготовке систем теплоснабжения к отопительному сезону. Теперь в течение нескольких дней будут испытывать на прочность теплосети.
Из-за этого в центральной и западной частях донской столицы не будет горячей воды. Ее отключат в пределах улиц Локомотивная, Воронежская, Футбольная, Мечникова, Текучева, проспектов Театральный, Шолохова, площади Свободы.
Также это коснется улиц Курская, Доватора, Мадояна, Интернациональная, Тамбовская, Павленко. Кроме того, воды не будет на улицах Малиновского, Сиверса, 2-я Володарского, Заводская, Каширская.
Ранее ростовчане заявили о затопленной улице Оганова 16 сентября.