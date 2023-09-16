Два человека пострадали в аварии с автобусом в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Происшествие случилось на дороге Миллерово — Луганск, где водитель «ПАЗа» выехал на встречную полосу. Это привело к столкновению с автомобилем «ВАЗ-2107».
«Травмы получили водитель и пассажир легкового автомобиля, их доставили в больницу. В данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства», — сказано в сообщении.
О состоянии раненых информации нет.
Читайте также о том, как пьяный водитель Infiniti устроил смертельное ДТП в Ростовской области. В этой аварии погиб один человек.