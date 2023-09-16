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Два человека пострадали в аварии с автобусом в Ростовской области

Два человека пострадали в аварии с автобусом в Ростовской области

16 сентября 2023, 13:46
Фото: 1MI
В Ростовской области столкнулись автобус и автомобиль, пострадали два человека, сообщили в региональном УГИБДД.

Происшествие случилось на дороге Миллерово — Луганск, где водитель «ПАЗа» выехал на встречную полосу. Это привело к столкновению с автомобилем «ВАЗ-2107».

«Травмы получили водитель и пассажир легкового автомобиля, их доставили в больницу. В данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства», — сказано в сообщении.

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О состоянии раненых информации нет.

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