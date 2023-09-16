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Published Сегодня, 16:35

Modified Сегодня, 16:57

Updated Сегодня, 16:57

Фоторепортаж: как проходит День города в Ростове-на-Дону

Фоторепортаж: как проходит День города в Ростове-на-Дону

16 сентября 2023, 16:35
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове-на-Дону в субботу, 16 сентября, масштабно празднуют День города. Корреспондент RostovGazeta подготовил фоторепортаж с места событий.

В Ростове весь день празднуют 274-ю годовщину со дня основания города, для местных жителей и гостей организовали большое количество мероприятий. Так, на улице Большой Садовой проходит комплекс концертных программ. Площадки находятся от Государственной консерватории имени Рахманинова до Детского парка имени Вити Черевичкина.

Фото: rostovgazeta.ru

Кроме того, различные активности предусмотрели в парках, где выступают творческие коллективы. Здесь же проходят выставки и ярмарки.

Праздничные гуляния проходят во всех районах города. А открыли праздник международным фестивалем купечества и народной культуры, который собрал тысячи посетителей. Здесь ансамбль ложкарей исполнил народные композиции, а мастера представили изделия ручной работы из дерева.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#День города#Дерево#Выставки#Ярмарки#Парки#Фоторепортаж#День города в Ростове 2023
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