Фоторепортаж: как проходит День города в Ростове-на-Дону

В Ростове весь день празднуют 274-ю годовщину со дня основания города, для местных жителей и гостей организовали большое количество мероприятий. Так, на улице Большой Садовой проходит комплекс концертных программ. Площадки находятся от Государственной консерватории имени Рахманинова до Детского парка имени Вити Черевичкина.