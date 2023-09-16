Фоторепортаж: как проходит День города в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 16:35
Published Сегодня, 16:35
Modified Сегодня, 16:57
Updated Сегодня, 16:57
В Ростове весь день празднуют 274-ю годовщину со дня основания города, для местных жителей и гостей организовали большое количество мероприятий. Так, на улице Большой Садовой проходит комплекс концертных программ. Площадки находятся от Государственной консерватории имени Рахманинова до Детского парка имени Вити Черевичкина.
Кроме того, различные активности предусмотрели в парках, где выступают творческие коллективы. Здесь же проходят выставки и ярмарки.
Праздничные гуляния проходят во всех районах города. А открыли праздник международным фестивалем купечества и народной культуры, который собрал тысячи посетителей. Здесь ансамбль ложкарей исполнил народные композиции, а мастера представили изделия ручной работы из дерева.