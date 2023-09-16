Глава Ростовской области анонсировал создание содружества «Донбасс» до конца года

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
О создании содружества говорится в выступление Голубева на собрании в честь 86-летия образования Ростовской области.
Глава региона выразил уверенность в том, что новое соглашение откроет перспективы в самых разных сферах. Это при том, что совместно с новыми регионами уже решаются различные вопросы.
Голубев также отметил роль Ростовской области, как логистического и транспортного хаба для связи с Донбассом. Туда отправляются со всей страны гуманитарные грузы. Кроме того, донской регион принимает беженцев с Донбасса.
Ранее военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров ответил на вопрос о том будет ли еще один этап частичной мобилизации в регионе. Так, Егоров назвал фейковыми сообщения о новой мобилизации.