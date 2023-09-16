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Глава Ростовской области анонсировал создание содружества «Донбасс» до конца года

Глава Ростовской области анонсировал создание содружества «Донбасс» до конца года

16 сентября 2023, 06:54
Фото: 1MI
Глава Ростовской области анонсировал создание содружества «Донбасс» до конца года
Содружество «Донбасс», куда в том числе войдут Ростовская область, а также новые регионы, будет создано до конца 2023 года, сообщил губернатор донского региона Василий Голубев.

О создании содружества говорится в выступление Голубева на собрании в честь 86-летия образования Ростовской области.

Глава региона выразил уверенность в том, что новое соглашение откроет перспективы в самых разных сферах. Это при том, что совместно с новыми регионами уже решаются различные вопросы.

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Голубев также отметил роль Ростовской области, как логистического и транспортного хаба для связи с Донбассом. Туда отправляются со всей страны гуманитарные грузы. Кроме того, донской регион принимает беженцев с Донбасса.

Ранее военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров ответил на вопрос о том будет ли еще один этап частичной мобилизации в регионе. Так, Егоров назвал фейковыми сообщения о новой мобилизации.

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