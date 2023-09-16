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«Кубок по футболу и гала-концерт»: стала известна программа Дня города в Ростове

«Кубок по футболу и гала-концерт»: стала известна программа Дня города в Ростове

16 сентября 2023, 06:52
Фото: 1MI
«Кубок по футболу и гала-концерт»: стала известна программа Дня города в Ростове
Полная программа праздничных мероприятий на День города Ростова-на-Дону появилась на сайте администрации.

Празднование Дня города 2023 в Ростове продлится в течение нескольких дней, особенно насыщенным будет 16 сентября. В этот день в парке «Левобережный» пройдет фестиваль молодежных субкультур. Также там можно будет раскрасить гигантскую раскраску.

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Торжественная церемония открытия празднования состоится на Большой Садовой, 45 в 11:00. Там же в 12:00 начнутся пешеходные экскурсии «Ростов купеческий». Кроме того, до самого вечера будет проходить Фестиваль купечества «В городском саду».

На Гребном канале пройдет кубок города по футболу. А завершится программа гала-концертом в парке «Левобережный».

Ранее стало известно, что 16 сентября в Ростовской области может пройти сильный ливень. При этом скорость ветра при дожде может достигнуть более 20 метров в секунду.

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