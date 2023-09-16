«Кубок по футболу и гала-концерт»: стала известна программа Дня города в Ростове

Празднование Дня города 2023 в Ростове продлится в течение нескольких дней, особенно насыщенным будет 16 сентября. В этот день в парке «Левобережный» пройдет фестиваль молодежных субкультур. Также там можно будет раскрасить гигантскую раскраску.