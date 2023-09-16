Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 18 и по 24 сентября

В понедельник, 18 сентября, обесточат улицы Детская, Книжная, Марины Расковой, Новостроевская, переулки Гельца, Конный, Ударников и Молочный. Во вторник электричества не будет на улицах 11-я линия, 13-я линия, 15-я линия, Листопадова, 1-я Пролетарская. Также это коснется улиц Дундича, Конституционная, 20-лет Октября, Кемеровская, Калужская, Глинки, Мурманская, Камская, Волжская, Брестская, Карбышева.