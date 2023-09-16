Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 18 и по 24 сентября

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
В понедельник, 18 сентября, обесточат улицы Детская, Книжная, Марины Расковой, Новостроевская, переулки Гельца, Конный, Ударников и Молочный. Во вторник электричества не будет на улицах 11-я линия, 13-я линия, 15-я линия, Листопадова, 1-я Пролетарская. Также это коснется улиц Дундича, Конституционная, 20-лет Октября, Кемеровская, Калужская, Глинки, Мурманская, Камская, Волжская, Брестская, Карбышева.
В среду ограничения введут на улицах Добровольского, Пацаева, Комарова, Вити Черевичкина, Рябышева, Тюхряева, 30-я линия, 32-я линия, Кагальницкая. В четверг свет выключат по улицам Пахотная, Равенства, Новостроевская, в переулках Руднева, Гарибальди, на проспекте 40-летия Победы.
В пятницу электричества не будет на улицах 2-я Володарского, Думчева, 1-я Круговая, Кузнечная, Магнитогорская, Минаева, Портовая, в переулках 1-й Поселковый, 2-й Поселковый и Салютина.
Ранее поставщик электроэнергии отказался восстанавливать свет на Стабильной в Ростове.