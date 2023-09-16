rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:41

Published Сегодня, 07:41

Modified Сегодня, 07:43

Updated Сегодня, 07:43

Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 18 и по 24 сентября

Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 18 и по 24 сентября

16 сентября 2023, 07:41
Фото: 1MI
Часть жителей Ростова-на-Дону будет оставаться без электричества на следующей неделе из-за технических работ, сообщает «Донэнерго».

В понедельник, 18 сентября, обесточат улицы Детская, Книжная, Марины Расковой, Новостроевская, переулки Гельца, Конный, Ударников и Молочный. Во вторник электричества не будет на улицах 11-я линия, 13-я линия, 15-я линия, Листопадова, 1-я Пролетарская. Также это коснется улиц Дундича, Конституционная, 20-лет Октября, Кемеровская, Калужская, Глинки, Мурманская, Камская, Волжская, Брестская, Карбышева.

Западный в Ростове остался без света. Рассказываем, когда дадут электричество
Узнать подробнее

В среду ограничения введут на улицах Добровольского, Пацаева, Комарова, Вити Черевичкина, Рябышева, Тюхряева, 30-я линия, 32-я линия, Кагальницкая. В четверг свет выключат по улицам Пахотная, Равенства, Новостроевская, в переулках Руднева, Гарибальди, на проспекте 40-летия Победы.

В пятницу электричества не будет на улицах 2-я Володарского, Думчева, 1-я Круговая, Кузнечная, Магнитогорская, Минаева, Портовая, в переулках 1-й Поселковый, 2-й Поселковый и Салютина.

Ранее поставщик электроэнергии отказался восстанавливать свет на Стабильной в Ростове.

Читайте также:
Западный в Ростове остался без света. Рассказываем, когда дадут электричествоВ Ростовской области 45 тыс человек могут остаться без электричестваЖители Западного остались без электричества из-за аварии на линиях
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня
Подпишитесь
В Ростовской области беспокоятся за наркозависимых детей и чешутся от жутких волдырей
Вчера, 15:27
Как донские армяне из Нахичевани-на-Дону подарили монастырю в Армении огромный котел
Вчера, 14:51
В Госдуме рассказали, когда вернутся домой мобилизованные из Ростовской области
Вчера, 14:33
Потерявшая в роддоме ребенка жительница Дона не согласна с результатом экспертиз
Вчера, 13:58
«Тупая мясорубка для Украины»: ростовский депутат Бородай рассказал о потерях ВСУ
Вчера, 13:31
Ростовчанам предложили выбрать цветовую гамму для новых скоростных трамваев
Вчера, 13:58