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Published Сегодня, 15:33

Modified Сегодня, 15:38

Updated Сегодня, 15:38

Первая мать-героиня в Ростовской области попросила проложить асфальт к ее дому

Первая мать-героиня в Ростовской области попросила проложить асфальт к ее дому

16 сентября 2023, 15:33
Фото: 1MI
Жительница Ростовской области Лия Безкоровайная, которая стала первой в регионе матерью-героиней, попросила отремонтировать дорогу, сообщают СМИ.

Она рассказала «АиФ-Ростов», что живет в селе Вареновке на улице, где нет асфальта. По ее словам, здесь проживают несколько многодетных семей, в результате чего школьникам приходится идти на уроки по бездорожью.

«Соседи несколько раз обращались к властям, но ничего не изменилось», — рассказала Лия Безкоровайная.

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Отмечается, что она является матерью 14 детей и президент России присвоил ей звание матери-героини.

Ранее в Ростовской области установили предельные цены на проезд по несуществующим дорогам. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дорога#Асфальт
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