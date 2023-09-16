Первая мать-героиня в Ростовской области попросила проложить асфальт к ее дому

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
Она рассказала «АиФ-Ростов», что живет в селе Вареновке на улице, где нет асфальта. По ее словам, здесь проживают несколько многодетных семей, в результате чего школьникам приходится идти на уроки по бездорожью.
«Соседи несколько раз обращались к властям, но ничего не изменилось», — рассказала Лия Безкоровайная.
Отмечается, что она является матерью 14 детей и президент России присвоил ей звание матери-героини.
Ранее в Ростовской области установили предельные цены на проезд по несуществующим дорогам. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.