Полпред Устинов раскритиковал работу в сфере допризывной подготовки молодежи в ЮФО

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Устинов рассказал, что в регионах в прошлом году были созданы координационные советы по вопросам военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания. Но за это время не было ни одной встречи этих советов.
Критике подверглась работа в соответствующей сфере в Краснодарском крае и Севастополе. Там не оказалось программ по военно-патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи. А деньги на эти программы не были заложены в бюджете.
При этом Ростовская область оказалась в числе тех регионов, где такая работа проводится системно. Она организована на базе центров «Авангард».
Ранее стало известно, что в учебных заведениях Ростовской области начали работать советники по воспитанию. Они будут в том числе помогать учащимся в профессиональном самоопределении.