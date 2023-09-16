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Published Сегодня, 06:05

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Updated Сегодня, 06:07

Полпред Устинов раскритиковал работу в сфере допризывной подготовки молодежи в ЮФО

Полпред Устинов раскритиковал работу в сфере допризывной подготовки молодежи в ЮФО

16 сентября 2023, 06:05
Фото: 1MI
Полпред Устинов раскритиковал работу в сфере допризывной подготовки молодежи в ЮФО
Работу по допризывной подготовке и военно-патриотическому воспитанию оценил полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов в ходе конференции.

Устинов рассказал, что в регионах в прошлом году были созданы координационные советы по вопросам военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания. Но за это время не было ни одной встречи этих советов.

Критике подверглась работа в соответствующей сфере в Краснодарском крае и Севастополе. Там не оказалось программ по военно-патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи. А деньги на эти программы не были заложены в бюджете.

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При этом Ростовская область оказалась в числе тех регионов, где такая работа проводится системно. Она организована на базе центров «Авангард».

Ранее стало известно, что в учебных заведениях Ростовской области начали работать советники по воспитанию. Они будут в том числе помогать учащимся в профессиональном самоопределении.

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#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Патриотизм#Призыв#Подготовка призывника#Патриотическое воспитание#Призыв в Ростове#Призыв на военную службу#Призывники#Молодежь
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