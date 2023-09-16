Прокатившийся на крыше автомобиль протаранил остановку в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Происшествие случилось в ночь на субботу, 16 сентября. Водитель Renault Duster ехал в сторону улицы Лесопарковой и не справился с управлением.
«В результате машина врезалась в опору ЛЭП и перевернулась на крышу. После этого автомобиль протаранил остановку», — сказано в сообщении.
Отмечается, что пострадавшего водителя доставили в больницу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии.
Ранее водитель в Ростовской области подавился конфетой и снес деревья, опоры и забор. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.