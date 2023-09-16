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Прокатившийся на крыше автомобиль протаранил остановку в Ростове-на-Дону

Прокатившийся на крыше автомобиль протаранил остановку в Ростове-на-Дону

16 сентября 2023, 08:26
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на улице Мадояна водитель Renault перевернулся и протаранил остановку, сообщили в региональном УГИБДД.

Происшествие случилось в ночь на субботу, 16 сентября. Водитель Renault Duster ехал в сторону улицы Лесопарковой и не справился с управлением.

«В результате машина врезалась в опору ЛЭП и перевернулась на крышу. После этого автомобиль протаранил остановку», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что пострадавшего водителя доставили в больницу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии.

Ранее водитель в Ростовской области подавился конфетой и снес деревья, опоры и забор. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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