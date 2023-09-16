Пьяный водитель устроил смертельное ДТП в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
В ночь на субботу в Мясниковском районе водитель Infiniti QX70 превысил скорость и врезался в автомобиль, который ехал впереди. От полученных травм погибла 22-летняя пассажирка из первой машины, еще одного пассажира доставили в больницу.
Оказалось, что водитель ранее 61 раз попадался на нарушениях ПДД, в том числе 41 раз на превышении скорости. ГИБДД призвала водителей в регионе соблюдать правила дорожного движения.
Ранее водитель в Ростовской области подавился конфетой и снес деревья, опоры и забор. Материал на эту тему читайте по ссылке.