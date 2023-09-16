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Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 13:52

Updated Сегодня, 13:52

Пьяный водитель устроил смертельное ДТП в Ростовской области

Пьяный водитель устроил смертельное ДТП в Ростовской области

16 сентября 2023, 12:42
Фото: ГИБДД по РО
Пьяный водитель устроил смертельное ДТП в Ростовской области
В Ростовской области пьяный водитель иномарки спровоцировал аварию с одним погибшим, сообщили в региональном УГИБДД.

В ночь на субботу в Мясниковском районе водитель Infiniti QX70 превысил скорость и врезался в автомобиль, который ехал впереди. От полученных травм погибла 22-летняя пассажирка из первой машины, еще одного пассажира доставили в больницу.

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Оказалось, что водитель ранее 61 раз попадался на нарушениях ПДД, в том числе 41 раз на превышении скорости. ГИБДД призвала водителей в регионе соблюдать правила дорожного движения.

Ранее водитель в Ростовской области подавился конфетой и снес деревья, опоры и забор. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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