Ростовчане заявили о затопленной улице Оганова 16 сентября

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Они рассказали, что ночью прошел дождь, из-за чего дорога на Оганова скрылась под водой. Однако движение здесь не перекрывали и автомобили проезжают по воде.
При этом автомобилистам приходится сильно снижать скорость из-за подтопления.
Добавим, что эта улица скрывается под водой не в первый раз после дождей. В начале сентября ее пришлось перекрывать, так как вода доходила до капота машин, а некоторые из них заглохли.
Ранее во время сильного ливня в Ростове-на-Дону затопило салон автобуса №10. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.