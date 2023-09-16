rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

Ростовчане заявили о затопленной улице Оганова 16 сентября

Ростовчане заявили о затопленной улице Оганова 16 сентября

16 сентября 2023, 12:18
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону из-за прошедшего дождя затопило улицу Оганова, сообщили местные жители в Telegram в группе «Это Ростов».

Они рассказали, что ночью прошел дождь, из-за чего дорога на Оганова скрылась под водой. Однако движение здесь не перекрывали и автомобили проезжают по воде.

Фото: Это Ростов - ТГ

При этом автомобилистам приходится сильно снижать скорость из-за подтопления.

Центр Ростова-на-Дону затопило в День города утром 16 сентября
Узнать подробнее

Добавим, что эта улица скрывается под водой не в первый раз после дождей. В начале сентября ее пришлось перекрывать, так как вода доходила до капота машин, а некоторые из них заглохли.

Ранее во время сильного ливня в Ростове-на-Дону затопило салон автобуса №10. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
Центр Ростова-на-Дону затопило в День города утром 16 сентябряЭксперт рассказал, как получить компенсацию, если дождь затопил квартиру в РостовеВо время сильного ливня в Ростове-на-Дону затопило салон автобуса №10
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня
Подпишитесь
В Ростовской области беспокоятся за наркозависимых детей и чешутся от жутких волдырей
Вчера, 15:27
Как донские армяне из Нахичевани-на-Дону подарили монастырю в Армении огромный котел
Вчера, 14:51
В Госдуме рассказали, когда вернутся домой мобилизованные из Ростовской области
Вчера, 14:33
Потерявшая в роддоме ребенка жительница Дона не согласна с результатом экспертиз
Вчера, 13:58
«Тупая мясорубка для Украины»: ростовский депутат Бородай рассказал о потерях ВСУ
Вчера, 13:31
Ростовчанам предложили выбрать цветовую гамму для новых скоростных трамваев
Вчера, 13:58