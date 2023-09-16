Сильный ливень с грозой накроет Ростовскую область 16 сентября

Ветер, предупредили в МЧС, может в течение суток усилиться до 20-23 метров в секунду. Поэтому пешеходам нужно будет крайне осторожными в этот день. Им не стоит стоять под деревьями и вывесками, а лучше вообще не выходить на улицу.