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Published Сегодня, 06:34

Modified Сегодня, 06:36

Updated Сегодня, 06:36

Сильный ливень с грозой накроет Ростов в День города

Сильный ливень с грозой накроет Ростовскую область 16 сентября

16 сентября 2023, 06:34
Фото: 1MI
Сильный ливень с грозой накроет Ростов в День города
Предупреждение о сильном ливне с грозой и штормовым ветром распространило в Ростове МЧС по региону.

Ветер, предупредили в МЧС, может в течение суток усилиться до 20-23 метров в секунду. Поэтому пешеходам нужно будет крайне осторожными в этот день. Им не стоит стоять под деревьями и вывесками, а лучше вообще не выходить на улицу.

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В Ростове в субботу, 16 сентября будет от +16 до +18 градусов. К вечеру станет более прохладно. Направление ветра будет преимущественно восточным.

Ранее синоптики рассказали, что с 16 сентября в Ростове похолодает. Столбики термометров могут опуститься до +18 градусов. Кроме того, накануне экстренные службы Ростова были переведены в режим повышенной готовности из-за надвигающейся непогоды.

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