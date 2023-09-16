Сильный ливень с грозой накроет Ростовскую область 16 сентября

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Ветер, предупредили в МЧС, может в течение суток усилиться до 20-23 метров в секунду. Поэтому пешеходам нужно будет крайне осторожными в этот день. Им не стоит стоять под деревьями и вывесками, а лучше вообще не выходить на улицу.
В Ростове в субботу, 16 сентября будет от +16 до +18 градусов. К вечеру станет более прохладно. Направление ветра будет преимущественно восточным.
Ранее синоптики рассказали, что с 16 сентября в Ростове похолодает. Столбики термометров могут опуститься до +18 градусов. Кроме того, накануне экстренные службы Ростова были переведены в режим повышенной готовности из-за надвигающейся непогоды.