Силовики вынудили власти Азова отменить концерт в честь Дня города

Жители Азова новость восприняли негативно: «Организация концерта, дело не одного дня. Афиши уже неделю на всех сайтах выставили. А правоохранительные органы только об этом узнали. Из-за афиши, видимо, и запретили. У нас хоть какая-то согласованностью в органах власти есть или каждый сам по себе? В Ростове концерты проводят, а у нас нельзя. Ерунда полная», «А фестиваль красок можно было», «Правительство Ростовской области уже несколько дней назад выставило план Дня города Азова, и вы только в 10 часов ночи пишете о том, что силовики запретили?»