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Published Сегодня, 06:23

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Гала-концерт в Азове отменили из соображений безопасности

Силовики вынудили власти Азова отменить концерт в честь Дня города

16 сентября 2023, 06:23
Фото: 1MI
Гала-концерт в Азове отменили из соображений безопасности
В Азове меньше, чем за сутки до мероприятия, был отменен вечерний гала-концерт, сообщил глава администрации Виктор Ращупкин.

Как сообщил Ращупкин, по требованию правоохранительных органов, в целях обеспечения безопасности, праздничный гала-концерт на Петровской площади был отменен. Он должен был состояться вечером 16 сентября в честь Дня города. Об отмене мероприятия глава администрации сообщили в 21.50 мск 15 сентября — менее, чем за сутки.

Жители Азова новость восприняли негативно: «Организация концерта, дело не одного дня. Афиши уже неделю на всех сайтах выставили. А правоохранительные органы только об этом узнали. Из-за афиши, видимо, и запретили. У нас хоть какая-то согласованностью в органах власти есть или каждый сам по себе? В Ростове концерты проводят, а у нас нельзя. Ерунда полная», «А фестиваль красок можно было», «Правительство Ростовской области уже несколько дней назад выставило план Дня города Азова, и вы только в 10 часов ночи пишете о том, что силовики запретили?»

Ранее сообщалось, что на один день центр Ростова превратят в старый купеческий город.

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